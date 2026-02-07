KellyChu - 中大「丙午說馬」展覽今起開放 細說文化象徵意涵 喜迎新春馬年 | Executive日記

值馬年新春之際，香港中文大學（中大）文物館舉行「丙午說馬」年度生肖特別展覽，由即日起至5月24日向公眾開放。展覽分為「上篇：載馳載驅」和「下篇：騁耆奔欲」兩個單元，分別從技術史及文化史的角度，呈現馬在中國歷史上所扮演的重要角色，以及其豐富的文化象徵意涵。

上下單元分角度呈現

「上篇」透過一系列馬具、車具及相關圖像，包括控馬的馬鑣、獨輈與雙轅馬車拓片、馬鐙騎俑等，勾勒馬在中國從拖曳車輛到被騎乘的歷史。此轉變不僅與外來文化有密切關聯，也深刻地改變了我們的生活。「下篇」則透過文物中不同的馬圖像與範式，展現其文化影響，重點展品包括巨製《百駿圖》、畫面名家清張穆（1607-1683）《滾塵圖》和《臥馬》、高劍父（1879-1951）《風雨驊騮》，以及新增館藏尹瘦石（1919-1998）《奔馬》，展現中國藝術中駿馬的不同神韻與氣質，以及其豐富的藝術表現。