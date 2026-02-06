Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁家權 - 蠔味濃得化不開 | 好味大過天

好味大過天
好味大過天
梁家權
1小時前
生活 專欄
　　東京築地三丁目有一間14個座位拉麵小店，全年無休，每天營業23個鐘頭，只在清晨6點前休息一個鐘。看日文店名「らぁ麺 牡蠣と貝」，已可猜到是吃蠔湯拉麵及蜆貝湯拉麵。明明由朝到晚都打開門做生意，但日間經常都有條人龍輪候，可想而知受歡迎的程度。

　　此店基本上賣兩種口味拉麵，牡蠣湯和蜆貝湯底。可選辣或不辣，湯麵抑或沾麵，每個麵本身已有一塊叉燒，但會額外再有一大塊叉燒、筍乾和溫泉蛋。問題是，碗裏的叉燒本來已很大塊，額外的一塊面積和厚度亦不遑多讓，連一隻蛋和一整碗麵，都幾飽！

　　店家採用的中粗直麵條，是知名的「三河屋麵坊」用本國產小麥麵粉製造，並非一般貨色。不過，大半生吃過全日本多個地方的拉麵，主角始終是湯底，或者是沾麵的汁。不同麵條本身的質感必然有異，味道分野卻不會太大，但每條麵掛上特別湯汁後，便是完全主導了整碗麵的靈魂味道。

　　牡蠣即是蠔，牡蠣拉麵的麵湯，以千葉縣產的濃醬油加昆布、鰹魚等材料熬成湯底，然後配新鮮廣島蠔煮湯。仔細飲幾啖，發覺蠔湯能如此濃稠，是將蠔打碎煮湯所致，所以湯頭蠔味十足，一小時後口腔內的蠔味仍在。

　　另一款蜆貝湯拉麵，是以佐賀縣對開對馬暖海流曬製的海鹽，跟蜆、蟶子、扇貝熬成鹽味湯底，另外又用大山雞連雞骨、多種海產食材慢火煮6小時成清雞湯，然後將清雞湯與鹽味湯頭按比例沖調出雙重湯底，與牡蠣湯底的濃重口味截然不同。

　　問我，兩種口味都很好，少吃一款都會遺憾。所以一個人去至少要光顧兩次，兩個人去叫兩款然後互相分享。

梁家權

