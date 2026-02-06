Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

方保僑 - 比亞迪成為電動車銷售冠軍的背後 | 方程式

方程式
方程式
方保僑
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　多謝《頭條日報》編輯的賞識，讓我有機會在此專欄「方程式」，與大家分享資訊科技與創新產業的最新見聞。

　　近年全球電動車市場競爭越趨激烈，2025年尾的銷售數據終於令局勢塵埃落定，比亞迪（BYD）全年銷量達到225萬輛，成功超越Tesla的164萬輛，正式登上全球電動車龍頭寶座。雖然Tesla在技術層面仍具領先優勢，無論是自動駕駛技術、電池管理系統抑或整體性能上，依然是業界標竿，但商業勝負從來不單純取決於技術。比亞迪的勝出在於其產品線廣闊，從入門級轎車至高端SUV一應俱全，可靈活應對不同市場需求。相較之下，Tesla過於倚重Model Y作為主力銷售車型，而定位前衛的Cybertruck上市後反應平平，未能帶動預期增長，顯示其產品結構依舊單一，缺乏市場彈性。

　　Elon Musk近年的政治立場漸趨偏向右翼，與美國前總統特朗普關係密切，並多次公開發表具爭議性的言論，這種形象在美國及歐洲自由派市場引發反感，對品牌形象造成負面影響。部分消費者開始質疑，購買Tesla是否仍代表支持創新，抑或成為政治立場的表態。當企業品牌過度與領袖個人形象綁定，對全球化企業而言是一把雙刃劍。

　　比亞迪的崛起正好說明，電動車市場正從「科技驅動」轉向「市場導向」的新階段。技術領先固然重要，但真正決勝負的，是產品結構、價格策略及品牌形象的公信力。對Tesla而言，這場失利或許是警號，當品牌故事被政治立場稀釋，單靠工程實力，已難以維持昔日的市場神話。
方保僑

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
影視圈
11小時前
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
02:47
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
社會
11小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
19小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
35歲「翻版陳法拉」恐怖毀容照曝光  面骨折斷牙骹移位下巴裂開  傷勢駭人疑遭家暴？
35歲「翻版陳法拉」恐怖毀容照曝光  面骨折斷牙骹移位下巴裂開  傷勢駭人疑遭家暴？
影視圈
16小時前
立陶宛總理指容許設立「台灣代表處」犯巨大錯誤。美聯社
立陶宛容台灣設「代表處」 總理：犯巨大錯誤
即時國際
15小時前
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
影視圈
5小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
半個月錄20宗食生蠔中諾如病毒個案 涉57人 食安中心籲避免進食高風險食物
社會
6小時前