方保僑 - 比亞迪成為電動車銷售冠軍的背後 | 方程式

多謝《頭條日報》編輯的賞識，讓我有機會在此專欄「方程式」，與大家分享資訊科技與創新產業的最新見聞。



近年全球電動車市場競爭越趨激烈，2025年尾的銷售數據終於令局勢塵埃落定，比亞迪（BYD）全年銷量達到225萬輛，成功超越Tesla的164萬輛，正式登上全球電動車龍頭寶座。雖然Tesla在技術層面仍具領先優勢，無論是自動駕駛技術、電池管理系統抑或整體性能上，依然是業界標竿，但商業勝負從來不單純取決於技術。比亞迪的勝出在於其產品線廣闊，從入門級轎車至高端SUV一應俱全，可靈活應對不同市場需求。相較之下，Tesla過於倚重Model Y作為主力銷售車型，而定位前衛的Cybertruck上市後反應平平，未能帶動預期增長，顯示其產品結構依舊單一，缺乏市場彈性。



Elon Musk近年的政治立場漸趨偏向右翼，與美國前總統特朗普關係密切，並多次公開發表具爭議性的言論，這種形象在美國及歐洲自由派市場引發反感，對品牌形象造成負面影響。部分消費者開始質疑，購買Tesla是否仍代表支持創新，抑或成為政治立場的表態。當企業品牌過度與領袖個人形象綁定，對全球化企業而言是一把雙刃劍。



比亞迪的崛起正好說明，電動車市場正從「科技驅動」轉向「市場導向」的新階段。技術領先固然重要，但真正決勝負的，是產品結構、價格策略及品牌形象的公信力。對Tesla而言，這場失利或許是警號，當品牌故事被政治立場稀釋，單靠工程實力，已難以維持昔日的市場神話。

方保僑