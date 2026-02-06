郭志仁 - 北京米芝蓮寺廟餐廳 | 九宮格

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭志仁
1小時前
專欄
　　北京有一間米芝蓮餐廳，前身為一間寺廟。餐廳悉心保留寺廟的建築神韻，將古建築活化為現代Fine Dining，於院落與屋脊前，端上歐陸法式料理。寺廟亦兼作展覽場館，飲食之餘添幾分文化氣息。菜式以法式或歐洲風味為主，未算震撼味蕾，但單憑地段與氛圍，已足以奪星。 

　　餐廳另一特色，在於每道菜的敘事方式。由精緻小點Amuse Bouche到甜品，每一道菜亦附上一張卡通介紹卡，主角皆以行政總廚兼創辦人的形象呈現，連結他與太太在歐洲各地所獲的靈感。畢竟多數人都有相似經驗，縱使侍應講解再詳細，也未能明白每道菜的靈魂。這樣的文字與圖像安排，讓客人得以在品嘗之際從容翻閱，慢慢理解盤中精髓。 

　　介紹此餐廳的，是一位早前獨自赴北京旅行的女生M小姐。她到訪當日恰逢黃昏細雨，不時向窗外望。氣溫乍變鼻敏感發作，頻頻流鼻水眼水，紙巾不離手，加上幾口香檳面頰泛紅，鄰座食客都悄悄偷望，猜想她是否失戀，或曾與前度在此留有往事。 

　　一人旅行能自在慢行細賞，但偶爾獨自置身餐廳亦難免尷尬。幸好M小姐今天回想，已成了旅途中的專屬小插曲，可能比菜式更回味。 

　　「愛是引出魔鬼的一種試煉，愛是帶點辛酸的正餐，其後的美點。」林二汶－－《愛情是一種法國甜品》

郭志仁

