張諾 - 京味小說 | 任意行

張諾 - 京味小說

張諾
1小時前
專欄
　　說到京味小說，自然會浮現葉廣芩的名字。這位被稱為「格格作家」的滿族後裔，用她獨特的半生離散，釀出了一壇名為「鄉愁」的陳年好酒。

　　葉廣芩是地道北京人，祖姓葉赫那拉，自幼成長於東城區的四合院中。她筆下的世界，最初便從這裏出發。朱門斑駁的大宅院裏，藏着一個時代的縮影：金家的十四個兄妹在時代洪流中四散飄零，長子投身軍統，長女為戲癡狂，次子無奈自盡，次女為追求自由而被逐出家門。這部名為《采桑子》的長篇，寫盡繁華過盡後的滄桑。書中的「京味」，並非市井的喧囂，而是屬於上層老北京的從容與書卷氣，盡顯作者的家學淵源。

　　葉廣芩的京味之所以格外感人，正因為她並非一直「泡」在北京城裏。1968年，她被逼離開病重的母親與熟悉的四合院，遠赴陝西。這一別，便是數十年。她在那裏當過護士、記者，甚至後來到秦嶺深山與山林動物為伴。正是這份「離開」，給了她回望的距離與沉澱的空間。

　　於是，我們讀到《狀元媒》。這部被視為家族系列代表作的作品，視野從深宅大院拓展至更廣闊的市井社會。它以清朝最後一位狀元做媒的婚姻為引，用11齣京劇戲名為章節，將一個家族的故事，與百年歷史變遷連繫起來。故事裏人物的命運雖多悲涼，筆調卻時而幽默風趣，多了一份「笑對人生」的坦然。

