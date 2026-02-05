潘雄威 - 牙刷毛 | 乳齒童時

牙刷毛在刷牙時會直接接觸牙齒及牙肉，所以要知道它是甚麼東西及如何選擇。



在超級市場及藥房有林林總總的牙刷；刷頭及柄，甚至牙刷毛的方向和分布都不同，但實際進行清潔的始終是牙刷毛。大家要知道，刷牙是清除牙菌膜，不是牙漬及牙石，若牙刷毛擺放的位置正確，牙菌膜是非常容易清除的，不需要大力，也不需要硬毛。



市面上的牙刷毛主要是尼龍（Nylon）及聚酯纖維（Polybutylene Terephthalate，簡稱PBT）。尼龍發明了近一百年，質地堅固，但吸水後會變軟。聚酯纖維是1990年代研發的新產品，質地較柔軟，但耐熱耐磨、抗化學腐蝕、穩定性高、吸水度低，能抑制細菌生長，在潮濕環境仍保持彈性，軟熟耐用，不傷牙肉，已成為牙刷毛的不二之選。



近期牙刷流行幼絲尖頭軟毛，要做到有這些特徵，就要靠高品質回彈力強的物料，即使在深入牙縫及窩溝受壓後，也能迅速恢復原狀，持續提供穩定的清潔效能。



再者，如果你在顯微鏡下觀察，會發現優劣牙刷毛的分別在於「磨圓率」，廉價的牙刷毛切口不平整甚至帶有毛刺，這對嬌嫩的牙肉是極大的威脅。優質的牙刷毛經過精密研磨，末端呈現圓潤的半球形。這種微米工藝下的磨圓處理是製造高質素牙刷毛必須有的細節，避免牙肉在刷牙時被磨損。



牙刷毛就算如何優質也會有壽命。當發現牙刷毛開始向外「開花」或失去彈性，它的清潔效能已大幅下降，容易埋藏污垢、滋生細菌，所以牙刷一般每三個月就要更換一次。一分錢一分貨，揀牙刷不要貪平，當然也不需昂貴，除了有好的刷頭和手柄設計，牙刷毛一定要優質，清潔牙齒之餘不會傷害牙肉及牙腳！



兒童齒科專科醫生

行醫兼教學

潘雄威