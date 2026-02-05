Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靜 - 一碗漂洋過海的烏冬 | 紅棉樹下

2小時前
生活 專欄
　　我原是個愛吃拉麵的人，愛那濃厚湯頭、粗麵細麵的嚼勁，愛那碗中彷彿盛滿了人間之煙火。但這幾年，心底卻悄悄騰出了一個位置，給了一種截然相反的滋味－－烏冬。尤其，是當我遇見了那一碗從福岡遠道而來、白裏透光的「大地烏冬」。

　　「大地烏冬」的名聲，在嗜麵者的日人圈子裏，早已是個傳說。日本網上的食評，字裏行間皆是嘆服。人們不厭其煩地描述那經過二十四小時發酵、再由職人現場親手打製的新鮮烏冬：它不是機器量產的標準品，每一根都彷彿有呼吸，色澤是瑩潤的乳白，宛如初雪。入口，是意想不到的滑溜，隨即，麥子本身的韻味與豐盈的彈力在齒間躍動。

　　最讓我心折的，是它與湯的關係。拉麵的湯，是霸道的君主，以豚骨、魚介的醇厚挑戰你的味蕾，是紅塵滾滾的濃烈人生。而「大地烏冬」多款湯頭，以清湯最得我心，它清澈見底，僅以昆布、鰹節等輕輕提味，旨在烘托，絕不搶奪主角的光彩。這正應了店家主理的「豐前裏打會」美學－－不炫技，不求濃豔，只追求食材本真與製作工序的極致和諧。當那潔白無瑕的烏冬滑入清湯，麥香變得輕盈，湯汁變得甘洌，一碗下肚，腸胃無絲毫負擔，只餘滿口清淨與舒坦。有食客精妙地寫道：「吃罷拉麵是想酣睡，吃完這碗烏冬，卻想出去散步吹風。」

　　如今，這份福岡土地孕育的好滋味，飄洋過海，落戶於西九龍奧海城，看着窗外流動的風景，再凝視眼前這碗穿越了地理邊界的烏冬，感受很奇，它不僅是一餐飯食，更像一個啟示。在我們習慣了以強烈刺激來對抗生活疲乏的時代，這一碗主張內斂、本真與留有餘地的烏冬，提供了一種反向的慰藉。

