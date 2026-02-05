Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 國民的腰圍 | 好好過日子

李純恩
2小時前
生活 專欄
　　一個在日本打工的泰國女人在網上說，因為到了日本好吃好住，身體發胖，腰圍增大，結果被日本衛生部門盯上，派職員上門勸諭，要她減肥。

　　日本政府規定在職員工每年要做體檢，體檢時如果發現體重超標，就會收到政府的「減肥令」，先是寄一些飲食指南和相關的文件到你家，如果收不到回覆，衛生部門的職員便會登門拜訪，很客氣地詢問減肥成效，說很多鼓勵話，請你努力減肥。日本的打工一族，除了要做好工作之外，還要時刻留意自己的腰圍，一點不得懈怠。

　　之所以會這樣，是因為日本政府認為肥胖是許多毛病的源頭，國民的體重如果控制不好，健康就會轉差，健康出了問題，最後必然會消耗各種社會資源和納稅人的錢。所以從2008年開始就實施了一條叫作《代謝症候群對策法》的法例，規定日本的企業和地方政府每年必須為40歲到74歲的在職員工做體檢，體檢的其中一個內容就是測量腰圍，男性腰圍要控制在85公分（約34吋）以下，女性的腰圍要控制在90公分（約35吋）以下，因此在日本，這類體檢也俗稱「腰圍量測」。員工體重超標就要督促他們減肥，否則企業就有可能因此而被罰款。剛才說的那個泰國女外勞就是因為腰圍粗了，被衛生部職員上門查詢，要是屢教不減，她的老闆可能會倒楣。

　　此舉既是為了國民健康，也是為了國庫着想，如果控制好了，兩相得益。但這種一板一眼的事情大概也只會發生在日本，若是換了別的國家，比如美國，就算所有的老闆都被罰款罰到破產了，依然滿街痴肥的肉山。

