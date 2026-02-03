嘉洛 - 《腦細天劫》反擊留給有準備的社畜 | 嘉洛的光影世界

有評論將《腦細天劫》（Send Help）視為《劫後重生》（Cast Away）與《危情十日》（Misery）的混合體，這論點是成立的，但卻低估了影片真正內涵：就是當職場上層裙帶關係推向了極致後，被壓逼的下層社畜要反擊，只待一個弱肉強食機會，且要早作準備。



《腦細天劫》解構3段劇情：首段是探討了職場霸凌、厭女症、企業權力遊戲和晉升階梯斷裂等問題。麗素麥雅當斯飾演的中女蓮達，一位能力出眾卻被忽視的中層員工。當原有老闆去世後，繼任的兒子畢列（戴倫奧拜恩飾），將蓮達的晉升機會奪走，提拔了自己好友後，一次出差空難，兩人流落荒島。即進入第二階段：一次巧妙的權力反轉。男上司傷腳、行動不便，蓮達憑多年收看《生還者》節目中學曉的生存技能掌權，成為了新的領導者。她不僅享受這權力轉移，甚至對此着迷，這才是影片令人不安之處，預示影片最終走向黑暗的第三階段。最後階段是男女相搏以爭取最終話語權。男上司象徵着一種倒退的父權制度，蓮達則代表着一種復興、反抗的新女權主義，結局有趣部分是：下屬不要取代當家作主，而是另開新章走自己新的路，完全是另一層次的覺悟，即我能力強於你，因何仍要做你的位置。



《腦細天劫》屬導演森溫美強勢回歸之作，且發揮得淋漓盡致。突破了他以往在漫威超級英雄電影中所受的限制，他擅長驚嚇手法融入影片的企業世界，然後扔到一座荒島上狠狠地搖晃一番，最後透過血淋淋場景中去嘲笑這次生存遊戲。森溫美來自成名作《屍變/鬼玩人》系列後的「嘔吐」簽名，合理重現於本片中，更是一絕。



嘉洛