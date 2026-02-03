林靜 - 芥辣黃蝴蝶 | 紅棉樹下

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

紅棉樹下
林靜
2小時前
生活 專欄
　　近日佩戴的一枚蝴蝶襟針，屢屢引來朋友驚豔的目光。那是一種極奪目的芥辣黃色，翅膀線條精緻靈動，它並非虛構的圖案，而是真實棲居於香港山林間的獨有品種。這件小飾品，出自混合媒介藝術家Mia Nel之手，而這枚小小的蝴蝶，背後載着的，是一段關於發現、轉化與深情的藝術故事。

　　Mia Nel來自南非，後定居香港。她以精緻脆弱的糖霜雕塑聞名，作品歌頌的，並非這座城市鱗次櫛比的摩天大樓，而是其隱藏的自然奇觀。從港島遷居新界後，她如同發現新大陸般，驚覺香港這片常被誤讀為「石屎森林」的土地，竟擁有超過200種獨有的蝴蝶。「這些蝴蝶成了我的摩天大樓。」她如此解釋。這位擁有「外人」視角的藝術家，以其敏感的心靈與獨特的藝術語言，重新發現並定義了香港的另一重身份－－一個生物多樣性極其豐富的自然寶庫。

　　我所以格外珍惜這枚襟針，正因它凝結了這雙重發現。首先，是Mia Nel對香港自然之美的發現。她以異鄉人的新鮮目光，越過舉世聞名的天際線，投向山徑與林間，在那裏找到了更恆久、更燦爛的生命之境。其次，是她將這份發現，通過個人獨創的藝術語言進行的轉化。她將糖霜－－這甜蜜、短暫、日常的物料－－提升至藝術的高度，更將她研習多年的水墨筆意與非洲血統中的色彩符號，澆灌於樹脂封存的蝴蝶雕塑之中。這不僅是媒介的跨界，更是文化視野的融合。

　　於是，這枚別在我衣襟上的芥辣黃蝶，便超越了飾品的範疇。它是一件微型的紀念碑，紀念一位藝術家對其「第二故鄉」的深情凝視與獻禮。它輕盈，卻承載着一份厚重的愛。Mia Nel用糖霜為香港的隱秘自然賦形，獲Oi Ling Gallery認同並推廣，使其美麗得以被看見、被觸碰、被珍藏。

