KellyChu - 麥當勞「Value Monday」限時優惠 青花椒味雞翼餐39蚊有得歎 | Executive日記

為迎接新春佳節，麥當勞再度推出大受歡迎嘅「Value Monday」優惠活動，嚟到活動第五周，今個星期一至日將送上多項驚喜優惠。其中首推勁減優惠「$39開運青花椒味雞翼（4件）套餐」及「$39招財牛堡套餐」；同時大人氣楓糖班戟煙燻煙肉蛋漢堡及煙肉蛋漢堡亦會加入早餐行列，邀請大家嚟個醒神Good Morning！



作為新春限時美食「招財福堡」系列之一嘅開運青花椒味雞翼，以川蜀青花椒味秘製醃料炮製，首次推出「$39開運青花椒味雞翼（4件）套餐」，讓大家以至抵價品嘗限時椒麻鮮香風味；同時，「$39招財牛堡套餐」繼續限時登場，無論到餐廳櫃或自助點餐機點餐，以及經麥當勞App購買均能享受以上兩個優惠。App用戶凡選購任何超值套餐，均可加$10歎開運青花椒味雞翼2件，包你大飽口福。



