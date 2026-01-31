譚紀豪 - 台灣南部文化遊 | 無名指

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

譚紀豪
2小時前
　　台灣故宮博物院南部院區開幕已10年，我嫌偏遠一直沒去過，沒想到最近竟6個星期去了兩次。上次是為了看被譽為「鎮院之寶」的3幅宋畫：范寬《谿山行旅圖》、郭熙《早春圖》、李唐《萬壑松風圖》，這次是來膜拜「天下行書第二」顏真卿《祭姪文稿》。

　　「故宮南院」地處嘉義縣太保市，是台灣人口密度最低的縣轄市。官方文案說院區鄰近高鐵站，其實下了高鐵還要坐15分鐘接駁巴士才能抵達；若從嘉義市中心出發，坐公車約需一小時。當年陳水扁政府倡議「平衡南北，文化均富」，立案在南部建故宮分院，有十幾個地區申請競逐，不知如何竟由太保市贏了。

　　不過，選址偏僻倒是有個好處，像《祭姪文稿》這種「明星級」文物，7年前借予東京國立博物館展出6周，便有共20萬人次參觀，還不包括我這些因額滿而訂不到票的人；這次在嘉義展覽不但不用預約，我連續排隊看了3遍，人最多時只有約20個。上次看3幅宋畫聯展卻要預約，我好不容易搶到一個別人取消放出來的名額，按預訂時間安排機票住宿，結果到現場發現參觀者不多，不用預約也可以看。

　　離開嘉義，回程在高雄趕上了賴聲川導演的新劇《那一年，我們下凡》，從劇院出來忽然覺得很欣慰，作為香港藝術愛好者，可以無障礙穿梭兩岸三地，看展覽看演出。周末坐飛機去逛博物館聽音樂會，以前是奢侈願望，現在旅行成本越來越低，說走就走的代價，可能只是少買兩套衣服。（IG︰@tamkeiho）

譚紀豪

