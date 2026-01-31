林靜 - 咖啡溫度 | 紅棉樹下

自問對咖啡沒有甚麼研究，只偏好日式咖啡。前一陣子在網上看到飲食達人投訴，城中有咖啡店供應的咖啡總是「微溫」，未入口已涼了一半，質疑店家出品的專業水平。

然而，當我與來自北歐的朋友談及此事，得到的反應卻出奇地相反。他們不約而同地表示，初到香港咖啡店時，反而不習慣這裏的咖啡溫度「太熱」－－燙口得要等好幾分鐘才能喝第一口。在他們的文化中，咖啡更像是一種日常的享受，溫度適中，方便隨時品嘗，而非追求極致的滾燙。



這小小的「溫度差」，其實反映了不同地域文化的差異。香港人或許受傳統「熱茶文化」影響，認為熱飲就是要熱騰騰、暖入心；而歐美地區，尤其北歐，咖啡文化更追求風味的細膩呈現。溫度太高，容易燙傷味蕾，且會蓋過咖啡豆本身的果酸與花香，讓風味變得單一。



所以，究竟是「微溫」還是「太熱」，完全視乎個人口味。不過網上資料說享受咖啡風味最佳是50至70℃，一般人不會使用溫度計，只要不覺得燙口就差不多了。如果熱度去到70℃或以上，就會較難品嘗到咖啡風味，有些人點咖啡時會要求做得熱一點，可能是他想要慢慢地喝，又或者他要帶到公司才喝。



林靜