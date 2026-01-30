郭志仁 - 辦公室一粒女性鈕扣 | 九宮格

上周專欄談到一個職場常識：人緣越差，醜聞越多，列舉幾類真人真事，例如濫用公司司機接載情人、開公數宴請心儀女士、深夜帶異性回辦公室等。之後有商界朋友捕風捉影，追問是否某公司主管。我一概回覆，若有雷同，實屬普遍。



至於「深夜帶異性回辦公室」一事，其實尚有後續。當晚約9時，那位上司帶同一名異性返回鰂魚涌辦公室，以為同事早已收工，未料仍有兩三位在加班。上司一臉錯愕，旋即把人帶入房內。



加班同事確實在工作，心照不宣幾次眼神交流後，沒有像電影般貼門偷聽。稍後他們陸續離開，回家途中在公司群組報告。



翌日清晨，清潔姐姐打掃時忽然問：「我喺XX間房執到粒鈕喎！有冇同事跌咗？」男主角不在，同事立刻起哄。最討厭他的那位同事更上前把鈕扣收起，逐一詢問全辦公室，目的是將醜聞宣揚開去。



那位同事又刻意對上司秘書笑說：「你老闆間房有粒衫鈕，似係女裝，係咪你㗎？」秘書唯恐被牽連，立即高聲澄清。眾人亦深知秘書口疏，結果鈕扣故事不出兩三天傳遍公司，連跨部門會議也被拿來討論。



其實兩人當晚或許只是喝咖啡飲酒閒談，鈕扣亦未必屬於那位女士。不過，當討厭你的同事足夠多，一切也難以洗清。



「跌咗嘢落地，唔好咁固執，你越急，佢越會繼續消失。」MC $oHo & KidNey－－《跌嘢唔好搵》



郭志仁