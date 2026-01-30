麥華章 - 令人驚艷的玥派中菜 | 玫瑰人生

扎根香港70載的美心集團，是我最欣賞的餐飲集團之一。由1956年於中環成立首間美心，該集團迄今已發展成全港最大餐飲集團，擁2000間食肆，範圍覆蓋中菜、西菜、日本菜、東南亞菜、快餐、西餅、咖啡店及機構餐飲服務。業務取得如此佳績，皆因其管理層與時並進，善於掌握客人口味喜好，於出品方面不斷創新去迎合食客口味變化。踏入集團成立70周年的本月初，美心又有一間全新概念的新店「玥派」於旺角朗豪坊開業，瞬即成新蒲點。



旺角遊人以年輕人居多，玥派主打新派中菜，以粵菜為根基，並揉合時下年輕人所喜歡的適度香辣元素與富創意演繹手法，去俘虜他們的味蕾。菜單上既有午晚均有供應的新派粵式點心，更有注入創新元素的巧手當代中菜。飲品方面以茶為主軸，設茶藝師調製多款特色茶飲，如糯香熟普洱、雲南凍乾墨紅玫瑰養生茶、經12粒鐘低溫萃取的冷泡茶系列等等，另備適合年輕人口味的創意中式茶酒調飲。



我與友人上周去新店先嘗為快。頭盤先來4款創意粵點：帶川式麻香的麻辣燒賣、揉合歐陸風情的西班牙火腿蘿蔔糕、散發啖啖薯香的薯不簡單薯仔包、外觀奪目內餡流心美味的陶土金沙球；接着是多款精彩新派中菜登場，包括以鮮蝦蜆為主角的陳年花雕熟醉杯、辣醬潮州豆乾、火焰黑叉燒（見圖）、黃魚蒸手剁肉餅、麻辣水煮牛脷、蔥油脆皮雞、八両薑雞蛋炒飯及甜品酒釀米麻薯鳳凰奶、特級桃膠鮮蓮子燉銀耳，均為令人驚艷的色香味俱全創意菜式，讓我們味覺與視覺都獲極大滿足。



一問之下，怪不得，原來該店廚政是由美心中菜部總廚師高維遠師傅親自主理。由學徒出身的他，入廚已40載，精於烹調粵菜，擅長在傳統中菜基礎上加入創新意念與食材，開創中菜美饌新一面，其精湛而富創意的烹調於多次烹飪大賽中獲獎。



麥華章