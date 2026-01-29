李純恩 - 潘姊妹新書 | 好好過日子

前些日子跟潘迪華姊姊通電話，她說她的新書要出了。昨天門鈴一響，新書送來了，名為《微笑背後的囉唆》。



潘姊姊喜歡用文字表達情感，我們平時除了互通電話，她如果看了我的文章，或者對社會現象有甚麼感想，也會寫了信傳真給我。在《微笑背後的囉唆》這本散文集裏，大部分文章都是她以往替報紙寫的專欄文字，另外也有近幾年在家中寫下的隨筆，內容包羅甚廣，有她對香港流行音樂發展的見解和意見，也有對自己歌唱事業的回顧，還有她和樂壇老少朋友的交往趣事，甚至還有潘家廚房的上海菜食譜，洋洋灑灑，十分豐富。



最令潘姊姊心心念念的，還是她對流行音樂一往情深的關注，從四十年代上海的電影歌曲，到國語歌和粵語歌在香港的發展，她是真正的歷史見證人。她記性好，是一部中國近代流行音樂的活字典，對每個階段的音樂特點都有獨特的見解，該讚的讚，該批的批，秉筆直書，每每切中要點。在這裏面，也體現了她的藝術價值觀，凡事務求盡善盡美，幾十年不忘初心，一路堅持。



跟潘姊姊聊天總是很愉快，也很痛快，痛快在於對人對事不管看得順眼看不順眼，均可暢所欲言，無所顧忌。她的朋友之中有許多年輕人，互相交往全無年齡和時代的隔閡，這是因為潘姊姊今年九十四歲，卻一直跟着時代進步，從未脫節。她的新書叫《微笑背後的囉唆》，所謂囉唆，其實都是經過歲月洗煉之後的智慧結晶，由她微笑着娓娓道來。



李純恩