馮程淑儀 - 點止展覽咁簡單 | WestK 留聲機

殿宇裝潢、衣冠紋飾、瓷器圖案，都包含着中國傳統紋樣，透過現代科技卻能夠將中國傳統文化以全新面貌向觀眾呈現。我說的是由香港故宮文化博物館（博物館）舉辦的「『紋』以載道－－故宮博物院沉浸式數字體驗展」。這個甚受年輕觀眾歡迎的展覽剛獲星島新聞集團頒發「嶄新Digital Art大獎」，是對團隊的莫大鼓勵。



在1月中旬舉行的頒獎禮上，博物館館長吳志華提到文化藝術工作的KPI不應限於量化指標。事實上，文化藝術帶來的裨益既有形亦無形－－文化能推動國與國之間的交流合作和互相理解，亦能塑造城市氛圍和人民的氣質素養，是一個城市軟實力的最佳示範，但無形價值往往因難以量化而被忽略。



博物館展覽要做到既有口碑亦有經濟效益亦非不可能，博物館現正舉行的特別展覽「古埃及文明大展－－埃及博物館珍藏」，正好為達至推動文化交流和創造經濟效益雙目標提供了生動案例。展覽自去年11月20日開幕以來，短短兩個月已吸引近19萬參觀人次，在文創商品開發和銷售方面亦取得突破，為博物館帶來可觀的收入。



乘着展覽的熱潮，博物館團隊將文化體驗伸延至本地社區以至於大灣區的內地城市，除了去年11月在佛山啟動的「法老與埃及貓的嶺南之旅」外，我們剛於線上線下推出一系列創意宣傳影片及活動。其中3集創意短片《法老的港式生活》，由商台DJ黃正宜（阿正）充當嚮導，帶領穿越時空來到香港的「法老」坐上開篷巴士遊走香港多個着名景點。



在博物館開業不久的星巴克概念店，以及四樓璟瓏軒中餐廳，亦投入這股古埃及熱潮，推出古埃及主題美食。星巴克店售賣「香港故宮文化博物館古埃及系列」，包括咖啡杯套裝、行李牌、證件套等精美商品。博物館更獲邀參與今天於會展開幕的「香港寵物節2026」，將一隻2.5米高的巨型「法老貓」裝置帶到現場，透過創新方式連結社區。博物館亦將推出新一批文創商品，並於3月份推出「法老貓X九巴仔」的創意活動。



上述種種充滿創意的宣傳手法和活動正好展示了「文化+文創+旅遊」的無限可能，只要我們解放思想，敢於嘗試，在文化藝術的領域上推陳出新，不僅能活潑生動地推廣傳統文化，更可以為香港打造兼具深度與溫度的藝文風景，提升城市的文化品牌，為各行各業帶來效益。



馮程淑儀