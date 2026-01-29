馮程淑儀 - 點止展覽咁簡單 | WestK 留聲機

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮程淑儀
2小時前
生活 專欄
　　殿宇裝潢、衣冠紋飾、瓷器圖案，都包含着中國傳統紋樣，透過現代科技卻能夠將中國傳統文化以全新面貌向觀眾呈現。我說的是由香港故宮文化博物館（博物館）舉辦的「『紋』以載道－－故宮博物院沉浸式數字體驗展」。這個甚受年輕觀眾歡迎的展覽剛獲星島新聞集團頒發「嶄新Digital Art大獎」，是對團隊的莫大鼓勵。

　　在1月中旬舉行的頒獎禮上，博物館館長吳志華提到文化藝術工作的KPI不應限於量化指標。事實上，文化藝術帶來的裨益既有形亦無形－－文化能推動國與國之間的交流合作和互相理解，亦能塑造城市氛圍和人民的氣質素養，是一個城市軟實力的最佳示範，但無形價值往往因難以量化而被忽略。

　　博物館展覽要做到既有口碑亦有經濟效益亦非不可能，博物館現正舉行的特別展覽「古埃及文明大展－－埃及博物館珍藏」，正好為達至推動文化交流和創造經濟效益雙目標提供了生動案例。展覽自去年11月20日開幕以來，短短兩個月已吸引近19萬參觀人次，在文創商品開發和銷售方面亦取得突破，為博物館帶來可觀的收入。

　　乘着展覽的熱潮，博物館團隊將文化體驗伸延至本地社區以至於大灣區的內地城市，除了去年11月在佛山啟動的「法老與埃及貓的嶺南之旅」外，我們剛於線上線下推出一系列創意宣傳影片及活動。其中3集創意短片《法老的港式生活》，由商台DJ黃正宜（阿正）充當嚮導，帶領穿越時空來到香港的「法老」坐上開篷巴士遊走香港多個着名景點。

　　在博物館開業不久的星巴克概念店，以及四樓璟瓏軒中餐廳，亦投入這股古埃及熱潮，推出古埃及主題美食。星巴克店售賣「香港故宮文化博物館古埃及系列」，包括咖啡杯套裝、行李牌、證件套等精美商品。博物館更獲邀參與今天於會展開幕的「香港寵物節2026」，將一隻2.5米高的巨型「法老貓」裝置帶到現場，透過創新方式連結社區。博物館亦將推出新一批文創商品，並於3月份推出「法老貓X九巴仔」的創意活動。

　　上述種種充滿創意的宣傳手法和活動正好展示了「文化+文創+旅遊」的無限可能，只要我們解放思想，敢於嘗試，在文化藝術的領域上推陳出新，不僅能活潑生動地推廣傳統文化，更可以為香港打造兼具深度與溫度的藝文風景，提升城市的文化品牌，為各行各業帶來效益。

西九管理局行政總裁馮程淑儀、副行政總裁何玨珊、香港故宮文化博物館館長吳志華早前到佛山出席宣傳活動「法老與埃及貓的嶺南之旅」。
馮程淑儀 - 佛山尋貓記 | WestK 留聲機
　　和煦的陽光灑落在嶺南青磚建築，也照拂7隻可愛的「埃及貓」裝置。這群以香港故宮文化博物館「古埃及文明大展－－埃及博物館珍藏」展品為靈感創作的貓咪，現正棲身於佛山嶺南新天地的巷角廊前，吸引不少市民和遊客駐足尋貓、拍照打卡。 　　12月中旬我和香港故宮文化博物館館長吳志華到佛山嶺南新天地出席媒體活動，宣傳古埃及文明大展。今次與嶺南新天地合作推出的「法老與埃及貓的嶺南之旅」，是香港故宮文化博物館
2026-01-02 02:00 HKT
WestK 留聲機