Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李居明 - 赤馬紅羊子午相沖 人人健康最重要 | 李居明大師會客室

李居明大師會客室
李居明大師會客室
李居明
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　馬年離我們越來越近，丙午年最大特色是「子午相沖」，是南北兩股氣場的大沖，比去年的巳亥相沖更險。應於人事身體健康，人人都「水火相沖」，難以「既濟」。「火」為心臟、血液及頭部疾病，「水」為腎、膀胱及子宮之疾。所以，在2026年大家先不要擔憂世界大事，先理會身體大事，先搞定自己和家人的身體，這個就最重要了。我建議大家在西曆二月四日立春後，務必安排一次詳盡的身體檢查。不要吝嗇驗血、驗尿的費用，花幾千元買一份安心，只要報告無大礙，這一年你就已經贏了。

　　今年犯太歲的四大生肖為：鼠、馬、兔、牛。犯太歲者今年第一要務是關注家中老人家的健康。大除夕要上頭炷香，年初八攝太歲，佩戴斑彩「大太歲牌」，有四個如意頭及一字金輪梵文可化一切煞，最具效應。

　　家居風水方面，由於水火相衝，馬年小心火險或水管爆裂、水浸等意外，最需要「辰土」與「丑土」來散熱調和，為此推薦馬年年運吉祥物「龍馬精神」的金色鰲龍，具「水火既濟」之功。凶星方面，正南位為五黃煞，擺放金色「鹿王鎮」或掛六銅錢化解；西北位為二黑病符位，擺放金色「葫蘆霸」或掛八銅錢化洩。正西方犯三碧是非星，易招小人是非或官非、賊星及被騙，放置紅色「風火輪」。今年「招財三個東」，即東南（九紫）、正東（八白）和東北（四綠），家家戶戶宜找出三大財位加以催旺。

　　一年一度為廣大粉絲寫「吉祥梵文種子字揮春」，本周五（1月30日）及周六（1月31日）舉行，一連兩日的中午12時半至晚上6時，歡迎蒞臨銅鑼灣金朝陽中心9樓，我將根據你及家人的八字，親筆在你面前書寫，加持家宅，平安過馬年！

　　香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。
李居明

最Hit
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
即時國際
11小時前
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
16小時前
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「老佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
00:42
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「老佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
即時中國
8小時前
日出康城領都裝充電樁惹業主不滿 收授權票遭惡煞騷擾 重案組拘5人包括15歲少年
日出康城領都裝充電樁惹業主不滿 收授權票遭惡煞騷擾 重案組拘5人包括15歲少年
突發
7小時前
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
飲食
16小時前
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
突發
7小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
13小時前
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
影視圈
8小時前
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
影視圈
8小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
更多文章
李居明 - 馬杜羅「歲運並臨」「逢九」生死劫 | 李居明大師會客室
　　最近我在研究馬杜羅！因為我要跟龍貫天先生合作《粵劇特朗普4.0》，將會有馬杜羅出場！是否很震驚？既然要演他，就要看透他。馬杜羅今年剛好59歲，真的是一個大關口！ 　　看馬杜羅的面相，他的敗筆就在面上的鬍鬚，相學上有個訣叫「騰蛇入口」。我研究這麼多年，男人留鬚留到滿臉都是，還要留到嘴巴，相書說「必有一劫」。香港有幾個富二代也留鬚，後來發生了事。馬杜羅就是這種。 　　從面相來說，59歲
2026-01-21 02:00 HKT
李居明大師會客室