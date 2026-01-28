李居明 - 赤馬紅羊子午相沖 人人健康最重要 | 李居明大師會客室

馬年離我們越來越近，丙午年最大特色是「子午相沖」，是南北兩股氣場的大沖，比去年的巳亥相沖更險。應於人事身體健康，人人都「水火相沖」，難以「既濟」。「火」為心臟、血液及頭部疾病，「水」為腎、膀胱及子宮之疾。所以，在2026年大家先不要擔憂世界大事，先理會身體大事，先搞定自己和家人的身體，這個就最重要了。我建議大家在西曆二月四日立春後，務必安排一次詳盡的身體檢查。不要吝嗇驗血、驗尿的費用，花幾千元買一份安心，只要報告無大礙，這一年你就已經贏了。



今年犯太歲的四大生肖為：鼠、馬、兔、牛。犯太歲者今年第一要務是關注家中老人家的健康。大除夕要上頭炷香，年初八攝太歲，佩戴斑彩「大太歲牌」，有四個如意頭及一字金輪梵文可化一切煞，最具效應。



家居風水方面，由於水火相衝，馬年小心火險或水管爆裂、水浸等意外，最需要「辰土」與「丑土」來散熱調和，為此推薦馬年年運吉祥物「龍馬精神」的金色鰲龍，具「水火既濟」之功。凶星方面，正南位為五黃煞，擺放金色「鹿王鎮」或掛六銅錢化解；西北位為二黑病符位，擺放金色「葫蘆霸」或掛八銅錢化洩。正西方犯三碧是非星，易招小人是非或官非、賊星及被騙，放置紅色「風火輪」。今年「招財三個東」，即東南（九紫）、正東（八白）和東北（四綠），家家戶戶宜找出三大財位加以催旺。



一年一度為廣大粉絲寫「吉祥梵文種子字揮春」，本周五（1月30日）及周六（1月31日）舉行，一連兩日的中午12時半至晚上6時，歡迎蒞臨銅鑼灣金朝陽中心9樓，我將根據你及家人的八字，親筆在你面前書寫，加持家宅，平安過馬年！



香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。

李居明