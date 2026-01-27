李夢 - 反思戰爭之殤 | 在島上讀書

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李夢
2小時前
生活 專欄
　　如今世界局勢頗不太平：新年伊始，委內瑞拉總統被美軍突然抓捕；特朗普對格陵蘭島虎視眈眈；以色列與加沙衝突未息，數十萬加沙兒童飽受戰火摧殘……人類文明數千年，社會演進至今，世界上真正「無戰」的時間仍屈指可數。

　　去年是世界反法西斯戰爭勝利八十周年，眾多導演、作家和藝術家皆以此為題創作，反思戰爭之殤，而其中尤其讓我印象深刻的，是香港三聯書店出版、鳳凰衛視編著的《焦土之上：行走在二戰歷史的現場》。

　　本書由鳳凰衛視5集同名紀錄片延伸而來，分作5個章節，分別聚焦二戰時期不同戰場，例如第一章《那一天》重溫歐洲多國在二戰前的社會和民生景狀，思考戰爭緣起；第三章《持久戰》聚焦中國戰場，透過七七事變、百團大戰等關鍵時間和戰役，重現十四年抗戰之於國家和國人的重創，提醒我們不忘國恥，珍愛和平。記者行走在八十年前戰場時採寫的手記，眾多珍貴的史料和相片，讓這本書可讀性甚高又不乏現場感。於書頁之間，仿佛穿越時空回到硝煙戰火之中，於光暗之間，感悟人性的光亮。

　　戰爭雖未止息，但人性深處的溫暖與愛，讓我們有信心期待真正和平的到來。

李夢

《書店日記》書封
李夢 - 一間名叫「書店」的書店 | 在島上讀書
　　18歲時，英國人肖恩在蘇格蘭小鎮路過一間名叫「書店」的書店，他和朋友打賭：這間店到年底一定關門大吉。誰想到，13年後，肖恩竟買下那間「書店」。 　　9年前，肖恩出版了一本書，取名《書店日記》（The Diary of a Bookseller）。我們印象中的「書店日記」每每是頗具文化修養和情懷的店主或店員，與著名作家、藝術家等交往的故事，談笑風生，往來無白丁；而肖恩的書裏，通篇盡是「毒舌
2026-01-19 02:00 HKT
在島上讀書