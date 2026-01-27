李夢 - 反思戰爭之殤 | 在島上讀書
如今世界局勢頗不太平：新年伊始，委內瑞拉總統被美軍突然抓捕；特朗普對格陵蘭島虎視眈眈；以色列與加沙衝突未息，數十萬加沙兒童飽受戰火摧殘……人類文明數千年，社會演進至今，世界上真正「無戰」的時間仍屈指可數。
去年是世界反法西斯戰爭勝利八十周年，眾多導演、作家和藝術家皆以此為題創作，反思戰爭之殤，而其中尤其讓我印象深刻的，是香港三聯書店出版、鳳凰衛視編著的《焦土之上：行走在二戰歷史的現場》。
本書由鳳凰衛視5集同名紀錄片延伸而來，分作5個章節，分別聚焦二戰時期不同戰場，例如第一章《那一天》重溫歐洲多國在二戰前的社會和民生景狀，思考戰爭緣起；第三章《持久戰》聚焦中國戰場，透過七七事變、百團大戰等關鍵時間和戰役，重現十四年抗戰之於國家和國人的重創，提醒我們不忘國恥，珍愛和平。記者行走在八十年前戰場時採寫的手記，眾多珍貴的史料和相片，讓這本書可讀性甚高又不乏現場感。於書頁之間，仿佛穿越時空回到硝煙戰火之中，於光暗之間，感悟人性的光亮。
戰爭雖未止息，但人性深處的溫暖與愛，讓我們有信心期待真正和平的到來。
李夢
