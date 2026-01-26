李丞責 - 打掃吉日 | 李丞責博士玄學信箱
問：李博士你好，我知道年廿八需要大掃除，但那天剛好不在香港，請問還有甚麼日子合適？另外，請問新年的流年風水物品應該在甚麼時候更換最好？謝謝解答！
大掃除不只是單純的體力勞動，更是一場重要的年度開運儀式。俗話說「年廿八，洗邋遢」，主要是提醒人們要在新年前夕完成清潔。但在玄學角度，大掃除更應重視「吉日」與「吉時」的配合。若能選對日子，便能收趨吉避凶之效；反之，在壞日進行大規模翻動，反而容易影響健康，甚至引發負面情緒。
從玄學觀點看，掃除會產生一股強大的「動應」之力。透過徹底改變環境的整潔度，能藉此能量的流動，將整年積聚在屋內的沉滯「宅氣」重組，為新一年的吉氣騰出空間。
打掃吉日可參考以下：新曆一月二十八日，忌屬猴、虎人士；一月二十九日，忌屬雞、兔人士；一月三十日，忌屬狗、龍人士；一月三十一日，忌屬豬、蛇人士；二月一日，忌屬鼠、馬人士；二月三日，則忌屬虎、猴人士。
需特別注意，若該日與你的生肖相沖，便不宜參與打掃，否則在勞動過程中容易造成損傷或意外。除了擇日，配合「吉時」同樣重要，以上日子宜掃除的吉時，請讀者參閱丞責最新出版的馬年運程書《相馬伯樂》。
至於流年風水物品的更換，一般選在立春（2月4日）前後的節氣交替之時最合適。此時只需找一個不與自身生肖相沖的吉日，將舊物品撤除並更換新陣即可。建議讀者參考《相馬伯樂》書末的「馬年好運小通勝」章節，內裏詳列每日吉凶宜忌。
至於擺放流年風水陣，同樣要配合方位，在運程書中我已詳列各方位的催旺與化解之道，配合吉日吉時布置，更能為家宅招財納福。
