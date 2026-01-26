Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李丞責 - 打掃吉日 | 李丞責博士玄學信箱

李丞責博士玄學信箱
李丞責博士玄學信箱
李丞責
31分鐘前
閱讀更多
生活 專欄
內容

問：李博士你好，我知道年廿八需要大掃除，但那天剛好不在香港，請問還有甚麼日子合適？另外，請問新年的流年風水物品應該在甚麼時候更換最好？謝謝解答！

　　大掃除不只是單純的體力勞動，更是一場重要的年度開運儀式。俗話說「年廿八，洗邋遢」，主要是提醒人們要在新年前夕完成清潔。但在玄學角度，大掃除更應重視「吉日」與「吉時」的配合。若能選對日子，便能收趨吉避凶之效；反之，在壞日進行大規模翻動，反而容易影響健康，甚至引發負面情緒。

　　從玄學觀點看，掃除會產生一股強大的「動應」之力。透過徹底改變環境的整潔度，能藉此能量的流動，將整年積聚在屋內的沉滯「宅氣」重組，為新一年的吉氣騰出空間。

　　打掃吉日可參考以下：新曆一月二十八日，忌屬猴、虎人士；一月二十九日，忌屬雞、兔人士；一月三十日，忌屬狗、龍人士；一月三十一日，忌屬豬、蛇人士；二月一日，忌屬鼠、馬人士；二月三日，則忌屬虎、猴人士。

　　需特別注意，若該日與你的生肖相沖，便不宜參與打掃，否則在勞動過程中容易造成損傷或意外。除了擇日，配合「吉時」同樣重要，以上日子宜掃除的吉時，請讀者參閱丞責最新出版的馬年運程書《相馬伯樂》。

　　至於流年風水物品的更換，一般選在立春（2月4日）前後的節氣交替之時最合適。此時只需找一個不與自身生肖相沖的吉日，將舊物品撤除並更換新陣即可。建議讀者參考《相馬伯樂》書末的「馬年好運小通勝」章節，內裏詳列每日吉凶宜忌。

　　至於擺放流年風水陣，同樣要配合方位，在運程書中我已詳列各方位的催旺與化解之道，配合吉日吉時布置，更能為家宅招財納福。

　　 著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
李丞責

最Hit
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
17小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
16小時前
袁偉豪老婆高壓教仔！張寶兒失控鬧2歲兒子：你所有東西都是媽媽的 袁咕碌返學後態度突變
袁偉豪老婆高壓教仔！張寶兒失控鬧2歲兒子：你所有東西都是媽媽的 袁咕碌返學後態度突變
影視圈
10小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
旅遊
14小時前
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
影視圈
6小時前
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
影視圈
7小時前
李龍基鋪路復合？驚爆王青霞與內地老公協議離婚：照我估計，呢個先生可能都大問題
李龍基鋪路復合？驚爆王青霞與內地老公協議離婚：照我估計，呢個先生可能都大問題
影視圈
8小時前
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
2026-01-23 18:55 HKT
上車就眼瞓︱高鐵二氧化碳超標逾倍 專家：用錯標準
上車就眼瞓︱高鐵二氧化碳超標逾倍 專家：用錯標準
即時中國
8小時前
更多文章
李丞責 - 九運南山北水 | 李丞責博士玄學信箱
問：聽李博士您說九運要住「南山北水」的屋，但我命理本身「忌水」，那是否代表北邊見海的風水屋，我便不適合居住？ 　　進入2024年至2043年的「九紫離火大運」，五行火氣極旺。在風水學上，當火氣過於強烈時，必須以強而有力的「水」來調候救火，方能平衡局勢。北方在八卦中屬「坎卦」，坎即為水。在古代理論中，北方之水亦稱為「德位之水」，代表寒冷與清淨，也主包容、智慧與長遠力量。 　　要真正帶來好
2026-01-19 02:00 HKT
李丞責博士玄學信箱