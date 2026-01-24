林靜 - 物語如詩 | 紅棉樹下
到西九M+看趙無極展覽，發現其他展覽也很精彩。「物件．空間．互動」展出過去七十年來在亞洲製造及受其影響的500多件家具、建築、平面藝術等設計作品，就像是走進一部立體的亞洲當代設計史，有些作品是歷久常新，有些會勾起兒時回憶。
其中有三張椅子讓人百看不厭。
日本設計師柳宗理的「蝴蝶凳」兩片優雅的合板翼面相依，以精準的壓力相扣，輕盈得彷彿隨時會振翅。它不僅是座椅，更是空間的詩句－－當光影劃過其溫潤的木紋，整個角落都隨之起舞。當年推出時在國際間受到矚目，在1957年獲得米蘭三年展金獎，同時還被紐約MoMA美術館列為永久收藏品。
劍持勇的「籐丸椅子」則帶着手的溫度。籐條在匠人指間彎成飽滿的圓，上放圓形紅色坐墊，如母親懷抱。籐會呼吸，會隨着歲月變色，讓我想起深水埗老店裏那些被撫摩得發亮的工具－－最好的互動，是讓物件在生活裏長出獨屬於你的模樣。
「竹籃椅」是藝術家野口勇與劍持勇的合作的設計。竹篾交織成光的容器，我想像坐下去會被溫柔籠罩。這件作品模糊了東西界線，亦消融實用與藝術的隔閡。
這個展覽猶如一個窗口，讓我們從設計及建築中窺見與生活的息息相關。
林靜
