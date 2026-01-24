KellyChu - 8款設計打卡香港名勝 尖沙咀店今起發售 周大福夥迪士尼 打造「即影即有」金卡盲盒 | Executive日記
近年盲盒玩具成為潮流，周大福珠寶亦把握市場商機，繼11月聯乘迪士尼推出「Duffy與好友」盲盒IP系列引發熱烈迴響後，再與迪士尼合作打造經典系列「Mickey and Friends」金卡盲盒，今天起於尖沙咀iSQUARE國際廣場店優先發售。
「Mickey and Friends」金卡盲盒系列以999.9黃金精製，設計靈感來自即影即有相紙，以米奇及一眾好友包括米妮、唐老鴨、黛絲、高飛、布魯托及鋼牙與大鼻為主角，遊走香港名勝拍照打卡為主題。
系列一套共有8款設計，其中包括1款特別版，卡面採用幻彩工藝精細印製，令米奇與唐老鴨這對好友更加光彩耀目。每款盲盒都有一部即影即有相機造型掛飾，可將金卡收藏在相機裏面，設計用心精美。
限量百份全套盲盒
周大福尖沙咀iSQUARE國際廣場店今天將率先發售呢套全新盲盒系列，每個盲盒售價$480，現場並將設有全套發售，價錢$3840，只得限量100套。
而尖沙咀iSQUARE店更特設「Mickey and Friends」照相亭讓一眾迪士尼粉絲免費體驗，捕捉與最愛角色同框嘅美好時刻。
周大福珠寶表示，是次盲盒系列產品屬限量發售，售完即止，除咗iSQUARE門店外，之後亦會登陸其他門店上架。為觸及和滿足更多不同消費群體，周大福珠寶不斷尋求IP合作，推陳出新，同迪士尼合作推出盲盒更係集團產品上嘅全新嘗試，成為本港第一間推出盲盒嘅珠寶集團。
KellyChu
米奇與唐老鴨特別版採用幻彩工藝精細印製。
「Mickey and Friends」照相亭供迪士尼粉絲免費體驗。
