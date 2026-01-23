何明新 - 赤柱天后鎮廟之寶－－老虎皮 | 猛料阿Sir講古

70年代尾港島南由石澳至赤柱多個海灣是偷渡客和越南船民搶灘熱點，更懷疑有救生員勾結偷渡集團，黃昏後以燒垃圾為名，燃燒枯樹枝、廢膠和木柴為偷渡船導航。我們機動部隊（藍帽子）被抽調到這些海灘當「反偷渡更」，情況很快得到改善，我們當更變成四處「遊山玩水」。一次偶然走入赤柱「天后廟」，見有一塊老虎皮掛在廟內，廟祝說是近年送給阿瑪（天后）的，其他的他也不大清楚。



據當時一些老街坊所知，該老虎皮是來自日本佔領赤柱時，一些印度警察（當時稱為憲查）在赤柱囚禁外國人的集中營附近獵殺的。



當時舊赤柱警署重門深鎖，已於1974年停用，搬到對面新建成的警署，獲一些曾在舊警署駐守的同事告知，該掛於天后廟的老虎皮原是掛在舊赤柱警署的署長（Sub-divisional Inspector （SDI））辦公室內，不知甚麼原因，搬警署時沒有搬到新警署。



要把一頭老虎剝皮及把皮製成一件掛飾，是需要一定專業技術和化學藥品等，在日本佔領香港時期，相信一定是日本人做的，本來始終一直仍是一個謎。



所謂「踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫」，近日研究日本佔領香港歷史時，在兩本書中找到兩個「目擊證人」記錄了有關獵殺老虎和剝皮做標本等資料。1930年代在香港大學任教的香樂思Geoffrey A.C. Herklots教授，日本佔領時被囚禁於赤柱集中營，在他的書《Hong Kong Countryside野外香港歲時記》記錄了：「我們被日軍囚於赤柱時，正好有老虎在該地出現。從此黃昏時在集中營走動很危險， 因為守衛很緊張，一有可疑，便會向我們開槍。後來發現老虎腳印，我檢驗過確實是。故事傳開，老虎進入集中營後被射擊，且在中文或日文報紙登了死老虎的相片，這相片我看過。」



另一本英文書是《The First Shall Be Last：The War Journal of John Charter and Memoirs of Yvonne Charter》中的戰俘日記，記錄了建築師John Charter的見聞：「1942年5月30日早上，一名營內人士見到營外近海灘處有一隻老虎，4呎6吋長，2呎6吋至3呎高，該頭老虎襲擊一中國人守衛（警察（憲查））及爪傷其面部，大批憲查出動搜捕這頭老虎，最後在赤柱村附近將其擊斃，而一起的雌老虎和兩小老虎則逃入山內，這些老虎一般都是從中國內陸游水到香港。而負責剝老虎皮及製成標本的是曾在香港牛奶公司屠房工作的被拘留人士Bradbury。後來Bradbury說他是在日本憲兵東分區總部跑馬地警署（筆者註：應是當時的東區警署，即舊灣仔警署，現今的香港國際仲裁中心）在一禁閉的房間內剝老虎皮，食物由一中國廚子負責，該老虎是頭約3歲的野生老虎，約250磅重，成功處理好的虎皮更會用專用飛機運到日本，獻給日皇。在追捕該老虎家庭時，分別有一名日本憲兵死亡和一印度憲查被爪傷。」



「老虎皮」最後能留在香港，相信是因為製造虎皮標本需要長時間，隨後日軍在各戰區節節敗退，最終投降和把虎皮棄於舊赤柱警署內。



何明新