李純恩 - 沒有吃虧 | 好好過日子

近來一些講究飲食健康的朋友很困惑，因為由美國衛生部和農業部聯合發布的新版飲食指南，顛覆了以前的所謂飲食營養金字塔，這些朋友那麼多年來遵守的許多教條，現在都成了錯誤，那些少油少鹽少糖少脂肪的概念全部改寫。



以前說喝牛奶最好喝脫脂奶，全脂牛奶是不能碰的。但現在說法不同了，建議喝牛奶要喝全脂奶，因為人類身體最需要的是蛋白質、礦物質和健康脂肪，如果想身體好，就要多食用全脂乳製品，因為它們是提供上述營養的最優質的來源。聽了這個消息我很開心，因為我一向只喝全脂奶，脫脂奶喝在嘴裏有點像石灰水。



以前說食油最好用菜籽油和橄欖油，牛油、豬油像魔鬼，盡量遠離。但現在說法不同了，豬油、牛油都得到平反，不怕吃，吃了身體好。這也是令人寬心的說法。上個月在上海的時候，好朋友費小姐專門去蘇州給我買來了豐腴甜蜜的玫瑰豬油包，好吃得不得了，天天臨睡前吃一個，睡眠特別好。現在才發現原來此舉非常健康正確，安心極了。



以前說要多吃白肉少吃紅肉，於是有人戒牛有人戒豬。現在說多吃紅肉身體才好，並且不要光吃瘦肉，肥肉也要吃。太好了，明天就請菲律賓姐姐燒一隻濃油赤醬的冰糖元蹄。鹽也不能少吃，糖也不能少吃，代糖、糖精最好不吃。這真是把顛倒的歷史又顛倒過來，可見幾十年來我一直堅持的自然飲食之道，不趕時髦，少聽「學說」，相信常識，相信自己的身體需求，果然沒有吃虧。



李純恩