Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 沒有吃虧 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
4小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　近來一些講究飲食健康的朋友很困惑，因為由美國衛生部和農業部聯合發布的新版飲食指南，顛覆了以前的所謂飲食營養金字塔，這些朋友那麼多年來遵守的許多教條，現在都成了錯誤，那些少油少鹽少糖少脂肪的概念全部改寫。

　　以前說喝牛奶最好喝脫脂奶，全脂牛奶是不能碰的。但現在說法不同了，建議喝牛奶要喝全脂奶，因為人類身體最需要的是蛋白質、礦物質和健康脂肪，如果想身體好，就要多食用全脂乳製品，因為它們是提供上述營養的最優質的來源。聽了這個消息我很開心，因為我一向只喝全脂奶，脫脂奶喝在嘴裏有點像石灰水。

　　以前說食油最好用菜籽油和橄欖油，牛油、豬油像魔鬼，盡量遠離。但現在說法不同了，豬油、牛油都得到平反，不怕吃，吃了身體好。這也是令人寬心的說法。上個月在上海的時候，好朋友費小姐專門去蘇州給我買來了豐腴甜蜜的玫瑰豬油包，好吃得不得了，天天臨睡前吃一個，睡眠特別好。現在才發現原來此舉非常健康正確，安心極了。

　　以前說要多吃白肉少吃紅肉，於是有人戒牛有人戒豬。現在說多吃紅肉身體才好，並且不要光吃瘦肉，肥肉也要吃。太好了，明天就請菲律賓姐姐燒一隻濃油赤醬的冰糖元蹄。鹽也不能少吃，糖也不能少吃，代糖、糖精最好不吃。這真是把顛倒的歷史又顛倒過來，可見幾十年來我一直堅持的自然飲食之道，不趕時髦，少聽「學說」，相信常識，相信自己的身體需求，果然沒有吃虧。

李純恩

最Hit
01:48
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
23小時前
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
16小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
17小時前
尖沙咀酒店謀殺及企圖自殺案 夫右頸刀傷致命 妻昏迷手持染血生果刀被捕
突發
6小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
19小時前
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
13小時前
最新畫面曝光！網紅師傅裝修鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
60年代邵氏美人娶新抱突起波瀾 準新娘家逢巨變 星二代兒子公布婚禮新安排惹擔憂
60年代邵氏美人娶新抱突起波瀾 準新娘家逢巨變 星二代兒子公布婚禮新安排惹擔憂
影視圈
8小時前
「TVB爆紅劇」女星曾被指性慾強  拍全裸寫真告別清純  53歲慶生逆齡生長似廿歲出頭
「TVB爆紅劇」女星曾被指性慾強  拍全裸寫真告別清純  53歲慶生逆齡生長似廿歲出頭
影視圈
12小時前
更多文章
李純恩 - 順其自然最好 | 好好過日子
　　溫州一個101歲的老太太，平時深夜追劇，閒來亂吃零食，每晚兩點多鐘就寢，早上十點多起床，腦筋清醒，身體健康。於是人們稱她是「反向養生」，跟所謂的健康生活反其道而行。 　　看了這段報道，不由沾沾自喜，因為我的生活作息時間，跟這位老太太類似。平時深夜追劇，邊看邊吃消夜零食，胃口比正餐還好。晚睡自然晚起，天天日上三竿起床，吃完早飯已不見了半天，但這半天在深夜補上，便也不算荒廢時光。 　　
2026-01-22 02:00 HKT
好好過日子