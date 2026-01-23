Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁家權 - 乳豬最好味部位 | 好味大過天

好味大過天
好味大過天
梁家權
4小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　想不到中午的商務飯局，也有大紅片皮乳豬全體侍候，不得不說主人家真懂得點菜，因為「家全七福」的燒乳豬不僅燒得特別出色，更在於煎皮拆骨的工夫做得相當仔細。

　　侍應將燒乳豬分件送到各人面前，第一回當然是吃皮。那塊薄如紙的脆皮，沒有黏着一層雪白脂肪，雖然有人笑稱那是不折不扣的「baby fat」，咬落去不覺肥膩，但此店的乳豬皮就只是皮，脆卜卜而不油，選豬選得好。第二回是店家把乳豬全體的骨和肉拆出來，豬手豬腳一堆，髀肉肩肉臀肉不會撈亂，然後豬肋骨兩三支一組，然後捧來逐一詢問客人喜好。這等工夫須用心才做得妥貼，讓客人一目了然自選心頭好。

　　隔幾個位瞄到公關大姐大葉潔馨忘情地啃骨頭，從𦧲出來的骨頭判斷，她吮了豬腳仔和兩根肋骨，不禁暗嘆她真識食！乳豬皮流於香脆，而未及滿月的豬仔，也不可能養出肉味來。惟有豬手豬腳仔郁動較多，筋肉口感帶韌性，吮得特別過癮。

　　不過，論惹味，肋骨無得頂，皆因燒乳豬時，醬汁主要搽在胸腔，烤過的醬汁散發更濃的鹹香味，而肋骨與肋骨之間還有柔韌筋膜，也附着一些肉，細意可吮出真滋味，是乳豬全體中最上品部位。

　　本與鄰座正討論「邵逸夫獎」今年起會增設第四個甚麼獎項，按當今科學發展的大趨勢推斷，在原有的天文學、生命科學及醫學、數學科學之外，新獎項應與人工智能的基礎科學有關，大家都認為雖不中亦不遠矣。但我急忙把討論暫時煞停，既然月底將正式公布，反正我們沒有本事攞「邵逸夫獎」，提示各人先搶吃肋骨，是當前最實際的大獎。

梁家權

最Hit
01:48
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
23小時前
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
16小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
17小時前
尖沙咀酒店謀殺及企圖自殺案 夫右頸刀傷致命 妻昏迷手持染血生果刀被捕
突發
6小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
19小時前
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
13小時前
最新畫面曝光！網紅師傅裝修鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
60年代邵氏美人娶新抱突起波瀾 準新娘家逢巨變 星二代兒子公布婚禮新安排惹擔憂
60年代邵氏美人娶新抱突起波瀾 準新娘家逢巨變 星二代兒子公布婚禮新安排惹擔憂
影視圈
8小時前
「TVB爆紅劇」女星曾被指性慾強  拍全裸寫真告別清純  53歲慶生逆齡生長似廿歲出頭
「TVB爆紅劇」女星曾被指性慾強  拍全裸寫真告別清純  53歲慶生逆齡生長似廿歲出頭
影視圈
12小時前
更多文章
梁家權 - 維港天幕江南味 | 好味大過天
　　還記得第一次來灣仔金紫荊廣場旁的「江南川」晚飯，適逢全運會無人機匯演在維港上空綵排，透過飯店的落地大玻璃本來已一覽無遺，但我等好事之徒索性走出飯店專用陽台，抬頭看到的猶如七彩超闊銀幕，全真色彩。聽飯店的人說，眼前是幾近270度全景視野，當時便想，大年初二在這裏訂一家人吃開年飯，毋須人逼人打崩頭爭位，便可以舒舒服服欣賞賀歲煙花，不亦樂乎。 　　菜式以為一如店名主打江南菜，翻開菜譜，有蘿蔔
2026-01-09 02:00 HKT
好味大過天