梁家權 - 乳豬最好味部位 | 好味大過天

想不到中午的商務飯局，也有大紅片皮乳豬全體侍候，不得不說主人家真懂得點菜，因為「家全七福」的燒乳豬不僅燒得特別出色，更在於煎皮拆骨的工夫做得相當仔細。



侍應將燒乳豬分件送到各人面前，第一回當然是吃皮。那塊薄如紙的脆皮，沒有黏着一層雪白脂肪，雖然有人笑稱那是不折不扣的「baby fat」，咬落去不覺肥膩，但此店的乳豬皮就只是皮，脆卜卜而不油，選豬選得好。第二回是店家把乳豬全體的骨和肉拆出來，豬手豬腳一堆，髀肉肩肉臀肉不會撈亂，然後豬肋骨兩三支一組，然後捧來逐一詢問客人喜好。這等工夫須用心才做得妥貼，讓客人一目了然自選心頭好。



隔幾個位瞄到公關大姐大葉潔馨忘情地啃骨頭，從𦧲出來的骨頭判斷，她吮了豬腳仔和兩根肋骨，不禁暗嘆她真識食！乳豬皮流於香脆，而未及滿月的豬仔，也不可能養出肉味來。惟有豬手豬腳仔郁動較多，筋肉口感帶韌性，吮得特別過癮。



不過，論惹味，肋骨無得頂，皆因燒乳豬時，醬汁主要搽在胸腔，烤過的醬汁散發更濃的鹹香味，而肋骨與肋骨之間還有柔韌筋膜，也附着一些肉，細意可吮出真滋味，是乳豬全體中最上品部位。



本與鄰座正討論「邵逸夫獎」今年起會增設第四個甚麼獎項，按當今科學發展的大趨勢推斷，在原有的天文學、生命科學及醫學、數學科學之外，新獎項應與人工智能的基礎科學有關，大家都認為雖不中亦不遠矣。但我急忙把討論暫時煞停，既然月底將正式公布，反正我們沒有本事攞「邵逸夫獎」，提示各人先搶吃肋骨，是當前最實際的大獎。



梁家權