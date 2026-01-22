Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

潘雄威 - 哨牙 | 乳齒童時

乳齒童時
乳齒童時
潘雄威
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　門牙的位置主要取決於承載牙齒的牙槽骨，牙槽骨若飽滿而凸出，門牙也會向外傾，程度若令嘴唇向外脹起，甚至上下口唇合不到，露出門牙，就是所謂哨牙了。兒童吮吸拇指、長期使用奶嘴也可能會造成哨牙。

　　哨牙可以說是一種主觀感覺，很多家長和病人問我：「醫生，我係咪有哨牙啊？」，我就不能純粹靠觀感回答。究竟牙科醫生是用甚麼準則告訴病人有沒有哨牙呢？

　　美國牙科醫生Edward H. Angle在1899年提出沿用至今天的牙齒咬合分類，將正常咬合定為第一類，上顎大牙向前移為第二類，倒及為第三類。不過，這個分類只可以用作為基礎參考，要回答是否有哨牙這問題還要再看看其他因素。

　　有些醫學研究指出，全球1/4人有哨牙，你是否覺得沒有這麼多？原來黑人的哨牙率在某些非洲國家達七成，而白人、印度人及亞裔人的哨牙比率平均只得一兩成。所以，哨牙在不同種族和地區有不同的接受程度，不同的牙科醫生或許亦會有不同的睇法。

　　哨牙可以是上顎牙齒凸出，亦可以是上下門牙都一齊凸出。前牙凸出不僅是美觀問題，若超出嘴唇範圍，會外露空氣中，牙齒表面會乾燥，容易產生牙漬，上下門牙不能接觸就會減低咀嚼功能。小朋友跑跑跳跳，年輕人參加運動，不小心跌倒牙齒着地就會受創傷，這是我們牙科醫生常見的急症。

　　如果你認為自己有哨牙，又接受不到或想改善這狀況，就要箍牙了。在香港去箍牙的人6成多多少少都有哨牙，若有明顯哨牙又想箍牙，就越早箍越好，越早享受沒有哨牙的狀況和感覺！

潘雄威

最Hit
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
政情
4小時前
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
6小時前
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
商業創科
9小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
灣仔40年老牌西餐焗豬扒飯Threads爆紅！$56外賣包餐湯+飲品 打工仔：港島區數一數二
灣仔40年老牌西餐焗豬扒飯Threads爆紅！$56包餐湯+飲品 食客讚：港島區數一數二
飲食
11小時前
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
影視圈
3小時前
71歲屢傳死訊巨星終極回春 一特徵叻過後生仔驚艷網民 曾跟星二代兒子水火不容公開道歉
71歲屢傳死訊巨星終極回春 一特徵叻過後生仔驚艷網民 曾跟星二代兒子水火不容公開道歉
影視圈
2026-01-20 22:00 HKT
Tyson Yoshi與女KOL「響喉X」罵戰峰迴路轉 真相大白網民慘成最大受害者： 而家X晒
Tyson Yoshi與女KOL「響喉X」罵戰峰迴路轉 真相大白網民慘成最大受害者： 而家X晒
影視圈
8小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
2026-01-20 12:25 HKT
更多文章
潘雄威 - 生痱滋 | 乳齒童時
　　廣東話的所謂「生痱滋」，其實是口腔黏膜潰瘍。口腔及腸胃內部有濕潤而纖薄的黏膜，若口腔黏膜表面潰爛，食物和口水就會直接接觸到黏膜下層的結締組織，而這些組織有神經末端，所以「生痱滋」可以是一件非常痛苦的事！ 　　這些小小圓形或橢圓形的「痱滋」通常出現在口腔面頰內側和口唇內面，但也會在舌頭和牙肉表面。這些潰瘍並不具傳染性，但它們會嚴重阻礙進食、說話和口腔清潔，有時病人來找我檢查及治療牙齒，也因
2026-01-15 02:00 HKT
乳齒童時