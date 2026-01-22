潘雄威 - 哨牙 | 乳齒童時

門牙的位置主要取決於承載牙齒的牙槽骨，牙槽骨若飽滿而凸出，門牙也會向外傾，程度若令嘴唇向外脹起，甚至上下口唇合不到，露出門牙，就是所謂哨牙了。兒童吮吸拇指、長期使用奶嘴也可能會造成哨牙。



哨牙可以說是一種主觀感覺，很多家長和病人問我：「醫生，我係咪有哨牙啊？」，我就不能純粹靠觀感回答。究竟牙科醫生是用甚麼準則告訴病人有沒有哨牙呢？



美國牙科醫生Edward H. Angle在1899年提出沿用至今天的牙齒咬合分類，將正常咬合定為第一類，上顎大牙向前移為第二類，倒及為第三類。不過，這個分類只可以用作為基礎參考，要回答是否有哨牙這問題還要再看看其他因素。



有些醫學研究指出，全球1/4人有哨牙，你是否覺得沒有這麼多？原來黑人的哨牙率在某些非洲國家達七成，而白人、印度人及亞裔人的哨牙比率平均只得一兩成。所以，哨牙在不同種族和地區有不同的接受程度，不同的牙科醫生或許亦會有不同的睇法。



哨牙可以是上顎牙齒凸出，亦可以是上下門牙都一齊凸出。前牙凸出不僅是美觀問題，若超出嘴唇範圍，會外露空氣中，牙齒表面會乾燥，容易產生牙漬，上下門牙不能接觸就會減低咀嚼功能。小朋友跑跑跳跳，年輕人參加運動，不小心跌倒牙齒着地就會受創傷，這是我們牙科醫生常見的急症。



如果你認為自己有哨牙，又接受不到或想改善這狀況，就要箍牙了。在香港去箍牙的人6成多多少少都有哨牙，若有明顯哨牙又想箍牙，就越早箍越好，越早享受沒有哨牙的狀況和感覺！



潘雄威