李純恩 - 不是你的就不是你的 | 好好過日子

世界紛亂，黃金價格節節上升。古老的保值方法，現在依然見效。由此想起一位長輩，上世紀四十年代末從上海來香港，那時候上海的修鞋匠會幫人做一種特殊的空心鞋跟，鞋跟裏可以藏一根俗稱「小黃魚」的一両重金條。那位長輩就是穿了一雙空心鞋跟的皮鞋，踩着二両黃金坐火車到了邊境，半夜由蛇頭領路，高一腳低一腳從深圳走到上水，到了香港。之後便從鞋跟裏取出小金條，靠它們活了一段日子。



這天跟一個財經界的朋友說起這件事，他說你看，黃金始終是黃金，最經得起考驗。但今年開始，市場也看好白銀，白銀可能也會跟着上漲。他的意思是讓我買點白銀，到時待價而沽。我說自己沒有甚麼投資的命，所以對這種事情不上心，不上心的事情最好不要做。這樣雖然不會發達，但日子過得比一些特別容易「見獵心喜」的朋友平靜。那些朋友總是十分積極地不放棄任何機會，經常見獵心喜，結果日子總是過不太平。年紀大了，越發相信許冠傑的兩句歌詞：「命裏有時終須有，命裏無時莫強求。」



說起「見獵心喜」，又想到特朗普。特朗普雖然已經是全世界最有權力的總統了，卻還是有些心心念念想要又得不到的東西，比如他非常想得到諾貝爾和平獎，人家卻偏偏不給他，而給了一個叫馬查多的委內瑞拉女人。特朗普心裏當然十萬個不爽快，所以前些日子這個馬查多有意想做委內瑞拉總統的時候，特朗普特別開腔說她不夠資格。馬查多也不笨，連忙示好說可以把自己得的和平獎讓給特朗普。若是換了別人，聽了這話會覺得受了侮辱，但特朗普太想要這個獎，竟然忍着不響，靜觀馬查多會不會做人。前兩天馬查多在美國見到了特朗普，真的把獎牌轉送給他，特朗普管不得這牌上沒寫自己名字，竟欣然接受。如此「見獵心喜」已不分青紅皂白，這個諾貝爾和平獎也越來越兒戲，說不定就讓馬查多換了個總統當當。



李純恩