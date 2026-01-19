李夢 - 一間名叫「書店」的書店 | 在島上讀書

18歲時，英國人肖恩在蘇格蘭小鎮路過一間名叫「書店」的書店，他和朋友打賭：這間店到年底一定關門大吉。誰想到，13年後，肖恩竟買下那間「書店」。



9年前，肖恩出版了一本書，取名《書店日記》（The Diary of a Bookseller）。我們印象中的「書店日記」每每是頗具文化修養和情懷的店主或店員，與著名作家、藝術家等交往的故事，談笑風生，往來無白丁；而肖恩的書裏，通篇盡是「毒舌」男中年的「吐槽」與自嘲。或許因為書中彆扭古怪的英式幽默，或許因為愛書人每每對書店人和事充滿好奇，這本書甫面世即成為當年英國圖書市場的黑馬，媒體報道眾多，也陸續被翻譯成多種語言在世界不同地方出版，至今不乏關注。



「開一間書店，你需要聖人一般的耐心。」肖恩不無感慨。書中，他一方面要應付形形色色的顧客，也需與性格脾氣各不相同的出版商和供貨商鬥智鬥勇。不但要照顧店員多變的小情緒，更要有智慧地面對書店在電商衝擊下朝不保夕的財務狀況……



吐槽歸吐槽，肖恩對於開書店這件事熱情不減。他將經營書店這些年遇見的感動、喜悅和大小煩惱通通寫出來，不求溫情脈脈，但求真誠。在當下，互聯網頻頻衝擊人們的閱讀習慣和知識獲取方式，仍堅持經營實體書店的人們，最需要的，恐怕就是「真誠」二字吧。



李夢