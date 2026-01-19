Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李夢 - 一間名叫「書店」的書店 | 在島上讀書

在島上讀書
在島上讀書
李夢
7小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　18歲時，英國人肖恩在蘇格蘭小鎮路過一間名叫「書店」的書店，他和朋友打賭：這間店到年底一定關門大吉。誰想到，13年後，肖恩竟買下那間「書店」。

　　9年前，肖恩出版了一本書，取名《書店日記》（The Diary of a Bookseller）。我們印象中的「書店日記」每每是頗具文化修養和情懷的店主或店員，與著名作家、藝術家等交往的故事，談笑風生，往來無白丁；而肖恩的書裏，通篇盡是「毒舌」男中年的「吐槽」與自嘲。或許因為書中彆扭古怪的英式幽默，或許因為愛書人每每對書店人和事充滿好奇，這本書甫面世即成為當年英國圖書市場的黑馬，媒體報道眾多，也陸續被翻譯成多種語言在世界不同地方出版，至今不乏關注。

　　「開一間書店，你需要聖人一般的耐心。」肖恩不無感慨。書中，他一方面要應付形形色色的顧客，也需與性格脾氣各不相同的出版商和供貨商鬥智鬥勇。不但要照顧店員多變的小情緒，更要有智慧地面對書店在電商衝擊下朝不保夕的財務狀況……

　　吐槽歸吐槽，肖恩對於開書店這件事熱情不減。他將經營書店這些年遇見的感動、喜悅和大小煩惱通通寫出來，不求溫情脈脈，但求真誠。在當下，互聯網頻頻衝擊人們的閱讀習慣和知識獲取方式，仍堅持經營實體書店的人們，最需要的，恐怕就是「真誠」二字吧。

李夢

最Hit
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
2026-01-17 17:47 HKT
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
影視圈
16小時前
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
00:59
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
影視圈
11小時前
特朗普本周迎執政一周年 諸多政策擾全球 專家料「拋售美國」交易浮現
特朗普本周迎執政一周年 諸多政策擾全球 專家料「拋售美國」交易浮現
宏觀經濟
3小時前
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
旅遊
17小時前
特朗普四出點火 全球陷混亂 警惕任期第二年泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
特朗普四出點火 全球陷混亂 警惕任期第二年泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
投資理財
2026-01-18 06:00 HKT
渣馬｜ 周潤發陪鮑起靜轉跑10公里 率「幾百歲」明星隊齊衝線
即時體育
22小時前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
飲食
22小時前
更多文章
繁體版《受活》書封。
李夢 - 如日光如流年 | 在島上讀書
　　知名作家閻連科曾說：王安憶寫作時是愉悅的，而我寫作時是痛苦的。確然，當我們細讀這位中國內地河南鄉間窮遠地方長大的作家的小說，不難從那些極具鄉土風情與個性的行文中，咀嚼出「疼痛」這兩字的味道。 　　閻連科曾獲老舍文學獎的長篇小說《受活》新近由香港三聯書店出版繁體版，距離簡體版初面世已倏忽過了21年。誠如作家本人在繁體版前言中所說：「二十幾年如掀過一頁紙」，這本書在新世紀已過4分1後重又出現
2026-01-12 02:00 HKT
在島上讀書