李丞責 - 九運南山北水 | 李丞責博士玄學信箱

李丞責
7小時前
問：聽李博士您說九運要住「南山北水」的屋，但我命理本身「忌水」，那是否代表北邊見海的風水屋，我便不適合居住？

　　進入2024年至2043年的「九紫離火大運」，五行火氣極旺。在風水學上，當火氣過於強烈時，必須以強而有力的「水」來調候救火，方能平衡局勢。北方在八卦中屬「坎卦」，坎即為水。在古代理論中，北方之水亦稱為「德位之水」，代表寒冷與清淨，也主包容、智慧與長遠力量。

　　要真正帶來好運，必須講「天、地、人」三者配合。在這三者中，我們以「天」為首，因為大運趨勢如洪流，順勢而行最為省力。天，指的是大運趨勢，現在就是九紫離火的大時代，這一點個人無法改變，只能順勢而行；地，指地域與環境，九運旺的是科技、資訊、創新，若一個地方產業過於落後，自然難以承接九運之氣；人，則是個人的需求與狀態，譬如已經很有錢的人，未必想再追求財富；已婚者，未必需要桃花。九運期間，本身喜歡科技、願意學習新事物的人，自然較容易有發揮。

　　五行講求的是整體平衡，而非極端取捨。忌水的人也必須喝水才能生存；忌土的人，難道一生不踏土地？就如糖尿病患者仍需要糖分，只是講求精準控制，而非完全拒絕。

　　從自然環境大數據來看，北邊的水確實能有效為環境降溫。九運火旺，人心容易衝動、發怒，甚至引發國與國之間的衝突。此時，北水正好發揮降溫與冷靜的作用，是平衡大趨勢及自身運勢的關鍵。

　　在大運趨勢下，順應「天時」居住在北水的房子，是為了吸納九運的旺氣。只要室內風水布局得宜，忌水的人同樣能獲益。水在不合適的方位才是「惡水」，而北水在九運是「德位」吉水，只要精準控制，便能助你順行九運。　　 

　　 著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
李丞責 - 改變命運的關鍵 | 李丞責博士玄學信箱
問：李博士您好，我曾被算命先生批我是「窮苦命」，身邊朋友也說我的面相看起來「一臉苦情」，勸我要改掉經常皺眉的壞習慣。請問博士，我還有甚麼方法可以改命？ 　　坊間常言「相由心生」，這並非指因為你長得「苦」才導致命苦，因果關係恰恰相反，是因為一個人內心煩惱多、執着重、思緒紛亂，才會不自覺地眉頭深鎖。這種長期的肌肉記憶，最終在臉上形成了紋路。 　　你提到的皺眉，在相學上會使眉心（印堂）產生直
2026-01-12 02:00 HKT
