李丞責 - 九運南山北水 | 李丞責博士玄學信箱

問：聽李博士您說九運要住「南山北水」的屋，但我命理本身「忌水」，那是否代表北邊見海的風水屋，我便不適合居住？

進入2024年至2043年的「九紫離火大運」，五行火氣極旺。在風水學上，當火氣過於強烈時，必須以強而有力的「水」來調候救火，方能平衡局勢。北方在八卦中屬「坎卦」，坎即為水。在古代理論中，北方之水亦稱為「德位之水」，代表寒冷與清淨，也主包容、智慧與長遠力量。



要真正帶來好運，必須講「天、地、人」三者配合。在這三者中，我們以「天」為首，因為大運趨勢如洪流，順勢而行最為省力。天，指的是大運趨勢，現在就是九紫離火的大時代，這一點個人無法改變，只能順勢而行；地，指地域與環境，九運旺的是科技、資訊、創新，若一個地方產業過於落後，自然難以承接九運之氣；人，則是個人的需求與狀態，譬如已經很有錢的人，未必想再追求財富；已婚者，未必需要桃花。九運期間，本身喜歡科技、願意學習新事物的人，自然較容易有發揮。



五行講求的是整體平衡，而非極端取捨。忌水的人也必須喝水才能生存；忌土的人，難道一生不踏土地？就如糖尿病患者仍需要糖分，只是講求精準控制，而非完全拒絕。



從自然環境大數據來看，北邊的水確實能有效為環境降溫。九運火旺，人心容易衝動、發怒，甚至引發國與國之間的衝突。此時，北水正好發揮降溫與冷靜的作用，是平衡大趨勢及自身運勢的關鍵。



在大運趨勢下，順應「天時」居住在北水的房子，是為了吸納九運的旺氣。只要室內風水布局得宜，忌水的人同樣能獲益。水在不合適的方位才是「惡水」，而北水在九運是「德位」吉水，只要精準控制，便能助你順行九運。



李丞責