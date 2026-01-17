KellyChu - 消費滿額送現金券 身份證含「5」「0」贈香檳或清酒 恒基集團辦連串活動慶成立50周年 | Executive日記

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　昨日係恒基集團成立50周年嘅日子，集團將展開連串慶祝活動，包括喺旗下商場，消費滿50元，即可獲50元指定咖啡或餅店現金券；身份證號碼同時含數字「5」及「0」，喺指定餐廳用膳，更可獲香檳或清酒一瓶。主席李家傑及李家誠就話，50周年既係集團嘅重要里程碑，亦係邁向新征途嘅起點；集團同香港發展一脈相承，對香港未來充滿信心。集團會繼續同各界攜手合作，助力推動香港嘅長遠繁榮同可持續發展。

主席：對港未來充滿信心

　　恒基地產昨宣布，中環超甲級商業項目「The Henderson」出租率攀升至9成，雲集各跨國公司及金融機構，加上適逢集團迎來50周年，由即日起至下月15日，市民若身份證號碼同時包含數字「5」及「0」，凡於大樓內嘅「Akira Back」同「Peridot」用膳，即可獲贈香檳一瓶；於「花雲」用膳則可獲贈清酒一瓶。

　　而H．COINS會員今明兩日，喺馬鞍山新港城中心或將軍澳MCP新都城中心2期及3期，以電子貨幣即日單一消費滿50元，即可換領50元指定商戶咖啡禮券，各商場名額500個；首50名喺沙田中心、沙田廣場、荃灣千色匯或元朗千色匯，即日電子消費滿50元，可獲50元指定餅店現金券。由本月26日起至下月15日，會員以指定電子支付方式，喺屯門時代廣場即日消費滿指定金額（其中一張須為餐飲商戶收據），更可登記換領賀年盆栽、糕點套裝、海味禮盒、鮑魚福袋等。

　　恒基地產本月25日仲會舉辦「恒基x博愛中環海濱慈善跑2026」，籌得款項將用於大埔火災重建及支援項目等；又會聯同多間非牟利機構及學校，招待一萬名長者、年輕人同基層家庭，參與中環海濱嘅嘉年華。 

1．25中環慈善跑  善款助火災重建

　　此外，中環新海濱旗艦項目「Central Yards」第一期將於今年第二季平頂，目標明年開幕，逾7成辦公室大樓及附屬樓面面積已獲承租，第二期計劃則2032年落成，可謂喜訊連連！

恒基集團成立50周年，將展開連串慶祝活動。
Executive日記