姚柏良 - 應急善後貴及時 | 良言建策

良言建策
姚柏良
5小時前
　　剛過去的周三，新一屆立法會首次議程便聚焦宏福苑的善後工作，體現政府與議會對此的高度重視。事實上，前期應急工作已獲及時處理－－無論是臨時住宿安排、經濟與物資緊急援助、醫療支援、心理輔導，抑或各類證件補辦與緊急服務，政府皆能急民所需、特事特辦。然而，應急階段過後，真正的挑戰在於如何合情、合理、合法地全面善後，協助受影響家庭重建未來。

　　火災後，政府透過「一戶一社工」機制跟進居民訴求。歷經近兩個月，社工與家庭之間已建立起有效聯繫。筆者建議用好此機制，進一步為每戶建立完整個案檔案，系統和動態評估他們在房屋、經濟、情緒及家庭照顧等方面的需求，整合社會各界和政府各部門的資源，規劃跟進方案，從而更精準地調配資源。同時也要關注兼任社工的工作情況，作出適切關顧及支援，確保服務的持續性。

　　在長期安置這項最複雜的議題上，決策亦需要及時。政府目前提供「現金回購」與「樓換樓」方案，賦予居民靈活選擇，以盡快安頓生活。宏福苑共計約2000戶，其中4成為長者，希望政府能盡快整合問卷資料，掌握居民意願，並盡快提供可行方案的詳情，以便居民作出選擇，敲定安置方案。唯有讓居民在清晰、透明的資訊下及時作出最適合自己的決定，才能幫助居民走出陰霾，投入正常生活。

立法會選委界議員
姚柏良

