郭志仁 - 傷人最深的一句 | 九宮格

人與人之間的複雜，不止於愛情，親戚關係變質，同樣叫人痛不欲生，因為傷口往往來自最信任的人。



C小姐從小由姨媽照顧長大，感情深厚，幾乎視對方為半個媽媽。投身醫護工作後，收入穩定，一直以行動回饋：每月相約晚飯、送小禮物、一起旅行。



10年前，姨媽說跟朋友在內地投資買樓，樓價當時偏低，50平方米單位約150萬元，C小姐出資10萬元便可成為業主，日後月供亦輕鬆。出於信任，C小姐將10萬元人民幣交給姨媽。



數月後，事情毫無進展。C小姐追問，姨媽只說仍在尋找「筍盤」；再過幾個月，依然沒有消息。最終回覆是自己突然急需用錢，無法替C小姐買樓。自此兩人少聯絡，後來姨媽移民海外，一年最多只見一兩次。更令C小姐難受的是，姨媽竟向親友投訴她態度冷淡。



最近姨媽回港相約吃飯，C小姐決定把多年積壓的不滿說清。她眼眶泛紅，坦言自己介意的不是失去金錢，而是信任。她懷念童年與姨媽的親密，不打算追回金錢，希望日後能繼續正常往來。她以為姨媽至少會道歉或承認處理不當，豈料對方若無其事說：「我真係唔記得有呢件事喎，我幾時有叫你買樓？」哀莫大於心死，C小姐飯後便再無聯絡，也不打算再見。



C小姐上了一課，面對曾經傷害過你的人，最有力的反擊不是爭辯，而是抽離。上星期重遇壞男前度，男人一副雲淡風輕的樣子，說起當年兩人那些甜蜜時光，C小姐平靜回一句：「有咩？我真係一啲都唔記得喎。」



「但事實如若告訴你或更內疚，我愛過哈囉吉蒂嗎？似乎沒有」麥浚龍、謝安琪－－《羅生門》



郭志仁