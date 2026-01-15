林靜 - M+的《身臨夢境》 | 紅棉樹下

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靜 - M+的《身臨夢境》

林靜
4小時前
專欄
　　西九文化區M+博物館正舉行一場顛覆傳統觀展體驗的展覽－－《身臨夢境》，匯聚12位來自亞洲、歐美等地女性藝術先驅的環境作品，其中3件為此次展覽特別委約的全新創作。

　　展覽強調藝術不僅是視覺的觀看，更需要身體的全然參與。參觀者在展場中穿梭，成為作品的關鍵部分。巴西藝術家莉吉亞．克拉克的幽暗空間作品名為《房子即身體：穿透、排卵、孕育、排出》，透過一連串觸覺與視覺體驗，模擬人類分娩的歷程，帶領觀眾感受壓逼、失衡、沉思與興奮的交織。

　　美國女性主義藝術家朱迪．芝加哥在1966年創作的《羽毛室》很夢幻，約136公斤的純白「零殘忍」羽毛，構築出一個無垠的純白異世界。觀眾被柔軟的羽毛完全包圍，牆面的弧度與柔和光線，營造出與世隔絕的靜謐感，顛覆了傳統由男性主導、以堅硬材質為主的雕塑概念。

　　所有展品都充滿了互動與趣味，阿根廷藝術家瑪爾塔．米努金的《來打滾和生活吧！》，由色彩迷幻、如同床墊般的軟雕塑交疊而成，伴隨着披頭四的音樂，邀請觀眾進入這個親密的空間中探索、躺臥，重新感受驚嘆與活力，體驗日常事物如何轉化為引人入勝的藝術。

　　無論是尋求心靈觸動的藝術愛好者，還是想帶孩子體驗另類感官世界的家長，都值得參與這趟難忘的藝術旅程。

林靜

