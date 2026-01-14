KellyChu - 大棠楓香林紅葉有得睇 青衣公園落羽杉如美畫 | Executive日記

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　踏入冬季，Kelly發現香港都有唔少地方可以欣賞到紅葉美景，畀你感受浪漫嘅冬日氛圍！講到香港睇紅葉，好多人第一時間就諗起大欖郊野公園嘅大棠楓香林。根據漁護署網站資訊，大棠楓香林啲紅葉已經「紅晒」啦，想去嘅朋友可以留意吓。

　　除咗大棠，康文署都推介咗幾個紅葉觀賞點，好似青衣公園、北區公園、楊小坑錦簇花園同元朗公園。當中青衣公園嘅人工湖畔種咗幾棵落羽杉，到咗秋冬會變成金黃色同紅色，湖水倒映秋葉有如美畫，Kelly都忍唔住想去打卡！如果去北區公園睇楓香樹，就記得去觀景台欣賞最佳角度嘅景色喇。

　　其實啲樹葉會轉色，係因為佢哋有唔同色素。雖然香港係亞熱帶地區，但香港嘅公園都好用心咁種咗好多會隨季節變色嘅樹木㗎！漁護署同康文署網站亦會定期更新紅葉情況同交通安排，咁就唔怕摸門釘，可以影到靚相啦！

