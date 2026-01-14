李純恩 - 登山 | 好好過日子

內地消息報道，有五個人在陝西秦嶺登山，一人中途退出下了山，之後另外四人失聯。當地組織搜索隊上山，救回一人，兩個人已經死亡，還有一個墮崖，凶多吉少。



十年前常去川西貢嘎山區旅行拍照，記得有一次在山裏遇到兩隊登山隊，一隊五人來自俄羅斯，一隊三人來自美國，都準備去「攻頂」登主峰。貢嘎山有「蜀山之王」的稱號，主峰高7508.9米，是一座攀登難度特別大的高山，據說登頂的死亡率為百分之五十。這也是聽當地人說的，不知是否準確，反正凶吉參半。我幾次去都在四千米處的燕子溝紮營過夜，為的是等待第二天日出時遙看主峰「日照金山」的美景，看完就下山。那一次下山之後，就聽說美國登山隊全軍覆沒。好像是遇到了雪崩，搜索隊上山找到一個隊員的屍體，還有一個掉在深淵下，看得見，撈不到。另有一個失蹤沒找着。



登高山攻頂的人都喜歡高難度挑戰，越是難度高的山峰越能激發他們的挑戰之心，所以像貢嘎山這樣的險山，吸引力也特別大，若能登上頂峰去，特別有滿足感。



這種挑戰大自然的勇氣可嘉，令人敬佩。但是，許多人登上了頂峰就會用上「征服」這個字眼，卻又令人聽起來十分礙耳。登上高山充其量就是自我挑戰，大山高峰一直在那裏，根本不存在甚麼征不征服，一爬到頂峰就說「征服了XX峰」，那不過是人類的自大自高而已，反倒少了對大自然的敬畏。登山者所謂被征服的，其實只是自己。自我挑戰贏了，也就是征服了自己。



俗話說「欺山莫欺水」，其實山水都欺不得，一個「欺」字存了輕蔑之意，對大自然沒有敬畏之心，結果，常常沒有好結果。



李純恩