Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靜 - 以捲曲紙藝留住生活 | 紅棉樹下

紅棉樹下
紅棉樹下
林靜
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　疫情年代，世界突然靜止，旅行的想望被摺疊進生活的縫隙裏。對於剛從英國歸港的Amy而言，這段停頓卻意外開啟了一扇微觀世界的門。百無聊賴中，她拾起手邊摺幸運星的紙條，嘗試捲曲。起初指尖的笨拙，引領她走進美術用品店，發現了一整個屬於捲紙藝術的宇宙。從此，紙張在她手中甦醒，被賦予了全新的螺旋形生命。2022年，她創立「Well Voyaged」，帶着這些細膩的紙卷走向市集，開始與人分享這份從靜止中誕生的動人風景。

　　她的靈感，是日常擷取的詩篇。那不是遙不可及的殿堂之美，而是菜市場蛋燈暈開的一團暖紅，是古老門環上的斑駁銅綠，更是茶餐廳裏一塊淋滿糖漿、熱氣蒸騰的西多士。Amy像一位城市採集者，將這些鑲嵌在生活裏的熟悉光景，透過紙條的捲、捏、拼貼，封存成可佩戴的記憶。「捲紙就是我的日記。」她如此定義。於是，藝術脫下了高冷的外衣，成了耳畔、頸間或衣襟上一段會呼吸的故事，成為個人風格裏，最具溫度的註腳。

　　這份創作，更是一場溫柔的文化守護。她特意將許多香港獨有的視覺符號－－那些可能在急速發展中悄悄褪色的事物－－凝進作品裏。最令她動容的，是客人們戴着這些飾品遠遊，在異地向人述說它們的來歷。一個紅吊燈耳環，背後是香港街市的早晨；一對西多士袖扣，連繫着一份本土的甜膩情懷。作品因此超越了物件本身，在分享中疊加了新的記憶與情感，讓香港的滋味，在世界的不同角落，被看見、被記得。

　　在材料上，她踐行着一種浪漫的循環哲學。主體是色彩豐富的專用紙條，但禮物包裝紙、用過的利是封，這些節慶後往往無處可去的燦爛紙張，都成了她寶貴的素材。甚至有熟客特意將留之無用、棄之可惜的美麗紙品交託於她，期盼一份華麗的轉生。這讓她的創作，從一開始就蘊含了「續寫」與「重生」的意義，讓美感與永續，在指尖悄然結合。

　　Amy以紙為舟，以捲為槳，在方寸之間航行，證明了最深遠的旅途，未必在遠方，而可以在我們最珍視的、咫尺之間的日常裏，溫柔抵達。

林靜

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
15小時前
土瓜灣北帝街單位傳爆炸巨響 男子墮樓燒傷送院 窗框被炸飛變形
00:42
土瓜灣北帝街單位傳爆炸巨響 男子墮樓燒傷送院 窗框被炸飛變形
突發
8小時前
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-11 13:15 HKT
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
11小時前
大寒天氣︱強烈東北季候風下周殺到！1.21市區一夜跌至13°C 一區更低見7°C
社會
15小時前
濟州航空空難｜黑盒揭班機遇非一般鳥擊 機師喊「重飛」6秒即撞5萬隻巴鴨
濟州航空空難｜黑盒揭班機遇非一般鳥擊 機師喊「重飛」6秒即撞5萬隻巴鴨
即時國際
11小時前
「古天樂恩人」兒子貼錢打工 街頭豪派大疊銀紙 曾獲富爸爸擲億元力捧撈極唔紅
「古天樂恩人」兒子貼錢打工 街頭豪派大疊銀紙 曾獲富爸爸擲億元力捧撈極唔紅
影視圈
9小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
14小時前
曾志偉新抱王敏奕罕晒夫妻照 老公曾國祥攬到實賀愛妻奪「最佳女配角」甜到漏
曾志偉新抱王敏奕罕晒夫妻照 老公曾國祥攬到實賀愛妻奪「最佳女配角」甜到漏
影視圈
12小時前
更多文章
林靜 - 藝術機械臂 | 紅棉樹下
　　大館當代美術館剛剛結束的展覽「保持在線：雲中遊蕩」，呈現了廿一世紀大中華地區關注社會現實的當代藝術。其中最矚目的作品一定是內地藝術家孫原和彭禹的《難自禁》。 　　作品由一隻可移動的機械手臂構成，能掃拂從內部流出的紅色液體，並執行32種預設的舞蹈動作。透過冰冷的機械與如血般的液體，構築了一個關於控制與被控制的深刻寓言。它在2019年威尼斯雙年展上引起很大轟動，終於在亞洲登場。 　　透
2026-01-10 02:00 HKT
紅棉樹下