林靜 - 以捲曲紙藝留住生活 | 紅棉樹下

疫情年代，世界突然靜止，旅行的想望被摺疊進生活的縫隙裏。對於剛從英國歸港的Amy而言，這段停頓卻意外開啟了一扇微觀世界的門。百無聊賴中，她拾起手邊摺幸運星的紙條，嘗試捲曲。起初指尖的笨拙，引領她走進美術用品店，發現了一整個屬於捲紙藝術的宇宙。從此，紙張在她手中甦醒，被賦予了全新的螺旋形生命。2022年，她創立「Well Voyaged」，帶着這些細膩的紙卷走向市集，開始與人分享這份從靜止中誕生的動人風景。



她的靈感，是日常擷取的詩篇。那不是遙不可及的殿堂之美，而是菜市場蛋燈暈開的一團暖紅，是古老門環上的斑駁銅綠，更是茶餐廳裏一塊淋滿糖漿、熱氣蒸騰的西多士。Amy像一位城市採集者，將這些鑲嵌在生活裏的熟悉光景，透過紙條的捲、捏、拼貼，封存成可佩戴的記憶。「捲紙就是我的日記。」她如此定義。於是，藝術脫下了高冷的外衣，成了耳畔、頸間或衣襟上一段會呼吸的故事，成為個人風格裏，最具溫度的註腳。



這份創作，更是一場溫柔的文化守護。她特意將許多香港獨有的視覺符號－－那些可能在急速發展中悄悄褪色的事物－－凝進作品裏。最令她動容的，是客人們戴着這些飾品遠遊，在異地向人述說它們的來歷。一個紅吊燈耳環，背後是香港街市的早晨；一對西多士袖扣，連繫着一份本土的甜膩情懷。作品因此超越了物件本身，在分享中疊加了新的記憶與情感，讓香港的滋味，在世界的不同角落，被看見、被記得。



在材料上，她踐行着一種浪漫的循環哲學。主體是色彩豐富的專用紙條，但禮物包裝紙、用過的利是封，這些節慶後往往無處可去的燦爛紙張，都成了她寶貴的素材。甚至有熟客特意將留之無用、棄之可惜的美麗紙品交託於她，期盼一份華麗的轉生。這讓她的創作，從一開始就蘊含了「續寫」與「重生」的意義，讓美感與永續，在指尖悄然結合。



Amy以紙為舟，以捲為槳，在方寸之間航行，證明了最深遠的旅途，未必在遠方，而可以在我們最珍視的、咫尺之間的日常裏，溫柔抵達。



林靜