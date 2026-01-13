曾安業 - 交通從來不止是交通 | 安業興邦

城市的未來，不止寫在政策文件裏，也鋪在路面之下。



近日，香港的交通議題再次熱鬧起來——粵車南下正式啟動、中九龍繞道油麻地段通車、六號幹線整條開通進入倒數階段。對商界而言，這些並不是冷冰冰的工程，而是香港整體競爭力的提升，是一座城市如何看待自身定位、邊界與未來發展的縮影。



先談「粵車南下」。這項與「港車北上」構成粵港雙向奔赴的策略性措施，已於上月23日正式實施，標誌着粵港深度融合開啟新里程。根據當局公布，首日入境的車輛幾乎用盡了每日的百名配額，而截至1月3日當局已收到約2000宗申請、近400宗預約，反映政策整體深受歡迎，且有其剛性需求。



就像許多新政策的實施初期，「粵車南下」也出現了一些「小意外」，例如有內地司機不熟悉道路或違反道路守則，亦引起了車窗黑玻璃爭議。不過，正如當年的港珠澳大橋，開通初期亦曾出現直巴配額不足、乘客在大橋「打卡」造成擠塞，以及東涌逼爆等問題，當局對症下藥後便逐一解決，現在大橋已然成為大灣區人流、貨流大動脈之一。



一言以蔽之，在粵港合作之下，沒有解決不了的技術困難。希望當局能盡快完善措施、減少磨擦，讓「粵車南下」繼續順暢上路，為加快大灣區互聯互通提供更強實質動力。



除有跨境交通新政策實施，香港境內亦有新道路基建投入服務。中九龍繞道油麻地段於上月21日通車，日後繁忙時段往返油麻地九龍灣的車程，由30分鐘大幅縮短至約5分鐘。運輸署預告，繞道的九龍灣至將軍澳段已進入最後衝刺，爭取今年內整條六號幹線開通，屆時繁忙時段往返將軍澳市中心與油麻地的行車時間，將由65分鐘大幅減至約12分鐘。



交通基建一旦成網絡，便不止是道路，而是城市資源重新配置的方式。作為企業管理者，我深知「時間成本」如何影響決策：物流是否順暢、員工是否準時、客戶是否願意多來一次。這些看似瑣碎的細節，累積起來，便是營商環境的真實質素。



日後的六號幹線不僅打破將軍澳只有一條對外主幹道的局限，更會把西九龍與東九龍重新「拉近」。這對於啟德體育園和發展區、郵輪碼頭商圈、西九文化區、東九創科與商貿帶，都是實質的推動力。



交通，從來不止是交通。它是一個城市方向感：「粵車南下」反映我們願意突破邊界、擁抱融合；六號幹線透視了香港的城市規劃和發展布局。2025年的變化已讓我們看到香港重新啟動的力量；2026年，希望將會是這些道路真正被走活的一年。



曾安業