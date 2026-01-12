Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李丞責 - 改變命運的關鍵

李丞責博士玄學信箱
李丞責博士玄學信箱
李丞責
7小時前
生活 專欄
問：李博士您好，我曾被算命先生批我是「窮苦命」，身邊朋友也說我的面相看起來「一臉苦情」，勸我要改掉經常皺眉的壞習慣。請問博士，我還有甚麼方法可以改命？

　　坊間常言「相由心生」，這並非指因為你長得「苦」才導致命苦，因果關係恰恰相反，是因為一個人內心煩惱多、執着重、思緒紛亂，才會不自覺地眉頭深鎖。這種長期的肌肉記憶，最終在臉上形成了紋路。

　　你提到的皺眉，在相學上會使眉心（印堂）產生直紋，稱為「懸針紋」。印堂代表一個人的願望與整體運勢，若被紋路侵入，往往反映性格過於剛烈糾結，容易因執着而自尋煩惱。這其實與西方的微表情心理學不謀而合，面相其實是大腦情緒與性格習慣的累積數據庫。

　　至於命運，雖說相由心生，但命也能由心改變。有些人命中財富豐厚，卻活得不快樂甚至得抑鬱症；有些人命裏財不多，卻過得自在快活。你說誰的命更好？

　　命運是人活出來的。假設命盤顯示某人命中無大財，這或許是定數；但若此人性格開朗、懂得感恩，身邊自然貴人環繞，甚至可能因此遇見一位經濟優渥的老闆或伴侶，令此人命中雖無大財，卻依然能過富足幸福的生活。因此，看相算命的真正意義，在於「知己之短，而後修之」。算命不應是讓自己越算越慌，而是像照鏡子一樣，看清不足後去調整心態。當你改變了看待事物的觀點，待人接物的態度變得寬容，你的命運軌跡自然會隨之轉向。

　　最後談談改運物品。配戴水晶或擺放風水物品的作用，在於創造一個氣場和諧的環境，作為一種能量輔助，讓人心更容易平和。但歸根究柢，關鍵在「人」。若一個人壓根沒想過要改變自己的性格與心態，只想靠外物轉運，那是神仙也難救的。　　 

　　 著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
李丞責

李丞責 - 火氣過旺對策 | 李丞責博士玄學信箱
問：李博士您好，您的新運程書我已經看完了。書中提到我們正處於九運，五行屬火，而來年的流年飛星與天干地支似乎也顯示「火」氣甚旺，容易影響人的情緒。我本身性格比較急躁，容易發火，很怕因為一時衝動壞了大事或得罪人。請問有甚麼方法能幫到我？ 　　踏入九運，火氣當令，本質上象徵活躍、速度與轉變，但火過旺，確實容易令人心浮氣躁、情緒起伏大，尤其本身性格急、肝火偏盛或五行火較重的人，更容易「一點即着」。情
2026-01-05 02:00 HKT
李丞責博士玄學信箱