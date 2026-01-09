李純恩 - 煙花三月下揚州 | 好好過日子

這天是農曆十一月十五，夜空的滿月又大又亮，突然想起，再過一個半月，就是馬年的大年初一了。時光如梭。



跟旅行社的朋友聊天，看看開春後可以帶團去哪裏走走，腦子裏跳出了那一句「煙花三月下揚州」。



好多年沒有去揚州了，不如舊地重遊。揚州有漂亮的瘦西湖，瘦西湖上有乾隆皇帝下江南的故事。揚州的園林也好看，鹽商大宅也壯觀。最要緊的是揚州美食太多，從早茶點心到晚宴大菜，都令人心心念念。春天萬物生長，食材的時鮮貨葷素皆備，加上淮揚廚子的刀工廚藝，一趟美食之旅吸引力巨大。



除了揚州，無錫也好多年沒去了。春暖花開的季節，太湖畔的風光也特別怡人。梅山、黿頭渚，真是「風景舊曾諳」。最近有朋友遊無錫，嘗了許多美食，還吃了一頓靈山精舍的佛家「過堂飯」，一頓素齋吃的時候要守規矩不得言語說話，只管細品飯菜真味。飯菜味道雋永，吃完心境平和，是一個難忘的經歷。無錫菜以甜美著稱，嘗過便知江南日子如何好過。



跟朋友說到此處，一個旅程也定下大半。春暖花開之際，到瘦西湖和太湖畔走走，領略古人「煙花三月」的詩意，乾隆皇帝去了一次又一次，但論舒服逍遙，一定不如我們今天愜意。就這麼定了。



李純恩