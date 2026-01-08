Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

嘉洛 - 《阿凡達3》：3來了，4、5還會遠嗎？ | 嘉洛的光影世界

嘉洛的光影世界
嘉洛的光影世界
嘉洛
2小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

  影史上五大賣座作品已佔其三，加上鮮有拍攝續集（《未來戰士》系列也只執導兩部，其餘只負責監製、編劇）的占士金馬倫，因何接二連三拍攝、努力構建《阿凡達》系列的世界觀？只因對71歲的金馬倫來說，《阿凡達》正是他要留下來的傳奇遺產（Legacy）。

　　首先在技術層面，上集《阿凡達：水之道》跟今次的《阿凡達3》大部分場景以每秒48幀的速度高清拍攝，這是普通電影每秒24幀的兩倍，超高幀率在3D、IMAX下展現的場景格外流暢、像真，儘管不少觀眾看3D版仍然看到頭昏腦脹，但其技術方面的突破是肯定的，只是走在整體觀眾觀影水平前多10至15年，若閣下是Z世代打高清電玩長大，看本片應看得不亦樂乎。

　　故事方面，《阿凡達3》可視為上集《水之道》後半部分。今集新加入火山灰燼一族「曼關族」，將整個系列基調趨向更黑暗、動蕩風格；誠如《阿凡達》系列的真正主角正是潘多拉星球本身，也是金馬倫寫給地球的情書，當人類生活文明選擇與自然界割裂的模式，其所付出失去生態代價，已超越了首集「原住民與殖民者」對立，成為對整個現代文明更廣泛批判。《阿凡達》系列不僅是環保主義（首兩集暗喻熱帶雨林砍伐、商業捕鯨等），更是文化的自我救贖。

　　《阿凡達3》開始揭示潘多拉星球之內在世界、大地之母艾華的秘密。在金馬倫鏡頭下，艾華不止是某種精神實體，甚至可能是另一空間內另一個巨大阿凡達載體。這種跟神靈之間聯繫，促使作為觀眾的我們同步思考自身存在、生命意義及跟萬物之間的相互關聯。電影不再為觀眾提供內在世界答案，而是為觀眾提供娛樂之餘，被告知大家應該思考的方向，故第4、5集絕對有面世必要！

嘉洛

最Hit
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
影視圈
11小時前
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
社會
9小時前
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
飲食
10小時前
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
飲食
8小時前
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
影視圈
12小時前
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
影視圈
7小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
2026-01-06 22:00 HKT
連鎖酒家再破底價！阿拉斯加長腳蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鴨/東星斑$108起
連鎖酒家再破底價！阿拉斯加長腳蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鴨/東星斑$108起
飲食
11小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
11小時前
更多文章
嘉洛 - 《唉，好歡樂》：聖誕節日本該如此…… | 嘉洛的光影世界
　　跟以往港產賀歲電影一樣，荷李活聖誕檔期片種要求熱鬧、溫馨、感人為先。片商、串流平台從不放過這檔期，今年暫佔優的是Prime Video的《唉，好歡樂》（Oh. What. Fun.），女星米雪菲花演的母親辛苦籌備慶祝節目，卻受到家人忽視，憤而出走，最終成就了一次有趣的人為家庭團聚，影片儘管評價不高，卻是串流本台近期收視之冠。 　　影片開頭獨白已交代主題：為甚麼所有聖誕電影都是以男性主題，
2025-12-23 02:00 HKT
嘉洛的光影世界