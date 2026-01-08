嘉洛 - 《阿凡達3》：3來了，4、5還會遠嗎？ | 嘉洛的光影世界

影史上五大賣座作品已佔其三，加上鮮有拍攝續集（《未來戰士》系列也只執導兩部，其餘只負責監製、編劇）的占士金馬倫，因何接二連三拍攝、努力構建《阿凡達》系列的世界觀？只因對71歲的金馬倫來說，《阿凡達》正是他要留下來的傳奇遺產（Legacy）。



首先在技術層面，上集《阿凡達：水之道》跟今次的《阿凡達3》大部分場景以每秒48幀的速度高清拍攝，這是普通電影每秒24幀的兩倍，超高幀率在3D、IMAX下展現的場景格外流暢、像真，儘管不少觀眾看3D版仍然看到頭昏腦脹，但其技術方面的突破是肯定的，只是走在整體觀眾觀影水平前多10至15年，若閣下是Z世代打高清電玩長大，看本片應看得不亦樂乎。



故事方面，《阿凡達3》可視為上集《水之道》後半部分。今集新加入火山灰燼一族「曼關族」，將整個系列基調趨向更黑暗、動蕩風格；誠如《阿凡達》系列的真正主角正是潘多拉星球本身，也是金馬倫寫給地球的情書，當人類生活文明選擇與自然界割裂的模式，其所付出失去生態代價，已超越了首集「原住民與殖民者」對立，成為對整個現代文明更廣泛批判。《阿凡達》系列不僅是環保主義（首兩集暗喻熱帶雨林砍伐、商業捕鯨等），更是文化的自我救贖。



《阿凡達3》開始揭示潘多拉星球之內在世界、大地之母艾華的秘密。在金馬倫鏡頭下，艾華不止是某種精神實體，甚至可能是另一空間內另一個巨大阿凡達載體。這種跟神靈之間聯繫，促使作為觀眾的我們同步思考自身存在、生命意義及跟萬物之間的相互關聯。電影不再為觀眾提供內在世界答案，而是為觀眾提供娛樂之餘，被告知大家應該思考的方向，故第4、5集絕對有面世必要！



嘉洛