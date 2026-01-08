Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靜 - 電影《國寶》 | 紅棉樹下

紅棉樹下
林靜
2小時前
　　電影《國寶》自上映以來，票房突破173億日圓，它似乎找到了一種難得的平衡，既能動人心魄地講述故事，又能舉重若輕地承載起「歌舞伎」這項深邃的傳統藝術，讓它在銀幕上煥發出普世的光彩。在我看來，這是推廣一國文化的絕佳方法，不必說教，只需以好故事呈現。

　　電影改編自作家吉田修一的小說。他耗時多年，以「黑衣」（幕後工作人員）身份深入歌舞伎界，從化妝間到舞台側幕，近距離觀察，才寫就了這個充滿真實感的故事，絕非浮光掠影。

　　兩名主角是摯友，更是勁敵。一個出身自黑道世家，憑藉驚人天賦踏入歌舞伎的世界。另一個是歌舞伎名門的繼承人，背負着血脈與傳承，而歌舞伎是他們人生的舞台與戰場。電影巧妙地將《二人道成寺》、《曾根崎心中》、《鷺娘》等經典劇目，編織進角色的人生轉折中。觀眾不必事先了解劇情，也能從角色的表演與命運裏，直觀感受到這些劇目所承載的愛憎、執念與孤絕。

　　這正是《國寶》的高明之處。它不試圖灌輸知識，而是邀請觀眾沉浸式地體驗一種文化的精神，對美的極致追求、對藝道的奉獻，以及那份華彩背後的殘酷與孤獨。為了這份真實，兩名演員吉澤亮與橫濱流星接受了長達一年半的嚴格訓練，從身段到神韻，力求貼近「女形」的境界。

林靜

