楊立門 - 南岸、北岸 | 慢活時代

楊立門
2小時前
　　東區板道啟用之後，貫穿了全長13公里的海濱走廊。香港人從港島北岸最西端堅尼地城一直走到東端筲箕灣的夢想終於實現，實在等得太久了。元旦日天清氣朗，我從天后步行到鯉景灣，一路遊人如鯽，跑步的、踏單車的、遛狗的、散步的，一條板道滿足多個願望，也賺來不少外來遊客對維港景色的讚美。那段只有20米的玻璃步道短得有點搞笑，但願海濱事務委員會認真研究一下可否把它略為延長。

　　在濱臨海岸的國際級大都會中，唯獨香港的維多利亞港擁有這麼長的一條海濱走廊，而且兩岸都是華廈矗立的市中心區。上海的浦東和浦西隔著黃浦江對望，也有類似效果，但兩岸建築的密集程度則不及維港。新加坡、悉尼、紐約的海港景色比不上香港的原因，是它們的地勢過於平坦，沒有高低對比，十分沉悶，但香港島有山巒起伏，高樓大廈一直蓋到半山，在晚上華燈璀璨時，便是一幅閃閃發亮、豎起來的大畫卷。

　　我覺得這個海濱工程未竟全功。維港是由港島北岸和九龍南岸合成的，但現在九龍那邊的海濱走廊仍是不連貫。向東的方向比較好，由尖沙咀到尖東、至紅磡海心公園都有步道可走，只是連接九龍灣和啟德仍有點問題。但由尖沙咀往西走就沒那麼容易了，隔了一個油麻地避風塘，西九當然有一段海濱走廊，但之後便已是個公眾碼頭卸貨區，沒甚麼路好走了。其實看維港景，從九龍往南看港島是較美的方向，從港島往北望則稍遜，若九龍那邊的走廊搞不好，畢竟是個遺憾。

前資深公務員
現任時事評論員
音樂人
楊立門

