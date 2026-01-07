Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小董 - 康復者的喜悅 | 輕鬆養生

小董
4小時前
　　小董的診所一向以治療慢性病居多，例如肝衰竭、腎衰竭、癌症、婦科問題、皮膚濕疹，這幾年更多了許多癌前病變的病症前來診治。其實有些病症在西醫方面是無法治癒的，但利用中醫藥學，我在臨床上得到的效果是真確，並令人鼓舞！就如肺纖維化、支氣管擴張、甲狀腺結節、類風濕性關節炎、椎間盤突出等，只要病人有恆心、幾個月下來這些難治病都會一一改善，不少臨床病例更是100%痊癒。對於患上這種難治病的病人來說，他們看到小董視頻上分析治病的情況、建議藥膳配方，都會發電郵給我查詢，毫不吝嗇之下我都會把藥方或配方公開，久而久之，病人自己會在視頻上找我的藥膳配方，服用一段日子之後會有好轉情況，有些很窩心的病人雖然跟小董素未謀面，但是他們會把一些感謝的句子送上，甚至寄給我一張感謝卡，卡上的文字往往會令小董會心微笑、樂上一天。

　　我在視頻上曾經說過不只一次有關癌前病變「腸化生」的問題，希望引起大家的注意，皆因這個不顯眼而又不被西醫重視的癌前病變是通往癌症的道路，西方醫學及藥物未能阻止這件事的發生，但是利用中醫藥，我在這幾年間經已治癒過不少病人。這天，王先生複診，他手中拿着一份報告遞上給我，甚麼也沒說地坐着，他就是腸化生的病人，在小董診所裏已經治療了一陣子，是少有的男生能持之以恆地服用中藥幾個月的乖乖病人，報告上清楚列明：腸化生消失！一個大男人跟小董同一秒露出喜悅的笑容，然後要求合影，再遞上一張頗大的感謝卡……讀者們，你感受到我倆那一刻惺惺相惜的感覺嗎？小董很想對所有我治好過的病人說：「感激你們給我的一切信任、你的一句『多謝小董醫師』比甚麼也動聽！希望以後在我人生的每一天，我都能聽到這一句如此動人的六個字！」

學貫中西的大愛中醫師博士
小董

