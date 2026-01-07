KellyChu - 麥玲玲大年初五派開運掛飾 昂坪360「金駿報喜」迎新春 | Executive日記

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
4小時前
小妹最愛農曆新年，到處喜氣洋洋，好開心。昂坪360一馬當先，將於本月24日起為大家送上新春祝福，帶嚟大型「金駿報喜迎新春」裝置，5匹駿馬以可愛新春造型出現，象徵「五福臨門」；著名堪輿學家麥玲玲師傅亦將於年初五吉時親臨昂坪，派發開運小掛飾及朱古力金幣，祝願大家過一個好年！

　　大型新春裝置「金駿報喜迎新春」位於昂坪市集圓形廣場，裝置上嘅5匹駿馬分別穿上賀年唐裝、戴上粉紅色花朵、染成紅色鬃毛，以及披上「福」字馬鞍，以可愛新春造型出現，象徵「五福臨門」，寓意吉祥、富貴、健康、長壽和快樂。

　　麥玲玲表示，馬象徵前進、成功和力量，而裝置中心高台設計，與新年「步步高陞」意頭一致，亦有利駿馬嘅能量向四周散發，吸引人氣和財氣！昂坪市集新春氣氛好，加上位處高地，鄰近大佛，能夠為自己提升正能量。

　　即日起至本月30日，大家更可享受「雙重暢遊」優惠，以一張來回纜車（標準車廂）門票價錢，在3月底前可乘搭兩次來回纜車（標準車廂），優惠適用於成人、小童及長者來回纜車（標準車廂）門票。

KellyChu

