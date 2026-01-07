李純恩 - 海上回來看山 | 好好過日子

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩
4小時前
　　姑不論坐郵輪好不好玩，香港郵輪碼頭的服務是要讚一讚的。

　　上船那天中午到碼頭，從下車托運行李到出關登船，上上下下，一路上標示清晰，工作人員服務態度殷切，沿途提點幫助，整個登船過程順暢得幾乎沒有停頓，即使完全沒有乘船經驗的人，也可以順順當當上船。十天之後回到香港，一早下船。本來還擔心四千多人下船會造成交通壓力，結果一切安排都十分周詳，從下船到取行李到乘的士，一路都有碼頭工作人員熱情引導。的士站上車等人，沒有混亂沒有等候就上了車，在車上坐定之後，不禁為香港的工作效率喝采。

　　十天海上旅程結束，回家面對鬱鬱蔥蔥的山景，陽光普照，鳥鳴處處，賞心悅目。從大海上回來看山，兩相比較，還是山好看。

　　大海茫茫，景色單調，日出日落的感覺也大同小異。與之相比，坐着看山，山中時晴時雨時霧，變化多端。尤其在深山之中，一天有四季，十里不同天，加上花草樹木小動物，景色變幻豐富。山中也有水，有澗有溪，水大了就是瀑布，奔騰起來也氣勢如虹。人說「面朝大海，春暖花開」，讓沒見過海的人覺得有詩意，其實人在山中，看到的東西更多，詩意更濃，視覺享受更加愜意。

　　所以我喜歡陸地旅行多於海上，在陸地上隨時都有新發現，樂趣會來找你。在茫茫大海上，就要自己找樂趣，找不到樂趣，日子就悶了。這大概也是在郵輪上隨處都可見到遊客橫七豎八沉沉而睡的原因，那不過是在打發時間。

