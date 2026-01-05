Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李丞責 - 火氣過旺對策 | 李丞責博士玄學信箱

李丞責博士玄學信箱
李丞責博士玄學信箱
李丞責
38分鐘前
閱讀更多
生活 專欄
內容

問：李博士您好，您的新運程書我已經看完了。書中提到我們正處於九運，五行屬火，而來年的流年飛星與天干地支似乎也顯示「火」氣甚旺，容易影響人的情緒。我本身性格比較急躁，容易發火，很怕因為一時衝動壞了大事或得罪人。請問有甚麼方法能幫到我？

　　踏入九運，火氣當令，本質上象徵活躍、速度與轉變，但火過旺，確實容易令人心浮氣躁、情緒起伏大，尤其本身性格急、肝火偏盛或五行火較重的人，更容易「一點即着」。情緒失衡不只影響健康，亦會引發是非、人際摩擦，久而久之甚至拖累整體運勢，因此調整情緒，其實也是一種改運。

　　從玄學角度而言，居住環境的氣場穩定，對人的情緒有直接影響。家中不宜過多尖角、強光或過於鮮艷的紅色系，特別是睡房與長時間逗留的空間，擺設及傢俬可考慮造型圓潤、或線條柔和的。家中流年「三碧是非位」可放置「黃銅化是非開心福祿壽」或「鎮煞和合二仙大銅印」，有助令家中關係更和諧融洽，減少情緒波動。

　　在個人層面上，佩戴合適的水晶亦有輔助作用。例如黑曜石、黑碧璽有助吸納躁動能量；月光石、海藍寶則有安撫情緒、穩定心神的作用。不過佩戴前宜先找專業玄學師傅了解自身五行喜用神，否則若戴錯了和自身五行不合的水晶，反而事倍功半。

　　更根本的解決之道，其實在於「心」。玄學中常說「相由心生，運隨心轉」。修行、靜坐、內觀，並非宗教專利，而是一種訓練心性的方式。當一個人能觀察自己情緒的生起與消退，明白「怒氣來時不等於必須發作」，便不容易被情緒牽着走。火旺之年，外在刺激多，若內心有定力，反而能把火的能量化為行動力與創造力，助自身邁向成功。　　 

　　 著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
李丞責

最Hit
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
00:56
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
影視圈
3小時前
01:35
警冚元朗製毒工場｜被捕男歌手「狗毛」曾參與《全民造星》 唱歌彈結他功力被大讚
突發
8小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨《新聞女王2》王敏奕爆喊奪女配角多謝老爺 嫁曾國祥做曾志偉新抱曾有壓力
萬千星輝頒獎典禮2025丨《新聞女王2》王敏奕爆喊奪女配角多謝老爺 嫁曾國祥做曾志偉新抱曾有壓力
影視圈
5小時前
萬千星輝2025丨紅地氈花旦爭妍鬥麗 佘詩曼腰間開大窿 陳自瑤半露酥胸張曦雯深V尺度大開
02:17
萬千星輝2025丨紅地氈花旦爭妍鬥麗 佘詩曼腰間開大窿 陳自瑤半露酥胸張曦雯深V尺度大開
影視圈
6小時前
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
飲食
7小時前
萬千星輝2025丨曾志偉獲萬千光輝榮譽傳奇大獎：係時候卸任落嚟 離職TVB總經理謙稱江郎才盡
00:40
萬千星輝2025丨曾志偉獲萬千光輝榮譽傳奇大獎：係時候卸任落嚟 離職TVB總經理謙稱江郎才盡
影視圈
2小時前
連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效
連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效
飲食
15小時前
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
好去處
9小時前
萬千星輝2025｜《新聞女王2》黃宗澤首封視帝：以為冇得再上嚟  曾戀胡杏兒7年  不婚主義身家過億
01:00
萬千星輝2025｜《新聞女王2》黃宗澤首封視帝：以為冇得再上嚟  曾戀胡杏兒7年  不婚主義身家過億
影視圈
3小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨《新聞女王2》囊括大灣區3大獎  佘詩曼冧莊視后 黃宗澤奪視帝笑容耐人尋味？
萬千星輝頒獎典禮2025丨《新聞女王2》囊括大灣區3大獎  佘詩曼冧莊視后 黃宗澤奪視帝笑容耐人尋味？
影視圈
5小時前
更多文章
李丞責 - 立春前除舊氣 | 李丞責博士玄學信箱
問：李博士你好，我剛買了樓，預計1月中收樓。想趁入伙好好布置風水，請問來年甚麼時候擺放最適合？舊居搬過來的物品有甚麼要注意？ 　　農曆新年前收樓，正好趕上「除舊迎新」的最佳時機。新居入伙，氣場的建立至關重要，我們講究「天時、地利、人和」，選對時間布陣，往往能收事半功倍之效。明年丙午馬年「立春」是在西曆2月4日。在風水學上，立春才是真正的節氣交界，所以一切的「洗邋遢」、大掃除工作，務必在立春前
2025-12-29 02:00 HKT
李丞責博士玄學信箱