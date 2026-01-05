李丞責 - 火氣過旺對策 | 李丞責博士玄學信箱

問：李博士您好，您的新運程書我已經看完了。書中提到我們正處於九運，五行屬火，而來年的流年飛星與天干地支似乎也顯示「火」氣甚旺，容易影響人的情緒。我本身性格比較急躁，容易發火，很怕因為一時衝動壞了大事或得罪人。請問有甚麼方法能幫到我？

踏入九運，火氣當令，本質上象徵活躍、速度與轉變，但火過旺，確實容易令人心浮氣躁、情緒起伏大，尤其本身性格急、肝火偏盛或五行火較重的人，更容易「一點即着」。情緒失衡不只影響健康，亦會引發是非、人際摩擦，久而久之甚至拖累整體運勢，因此調整情緒，其實也是一種改運。



從玄學角度而言，居住環境的氣場穩定，對人的情緒有直接影響。家中不宜過多尖角、強光或過於鮮艷的紅色系，特別是睡房與長時間逗留的空間，擺設及傢俬可考慮造型圓潤、或線條柔和的。家中流年「三碧是非位」可放置「黃銅化是非開心福祿壽」或「鎮煞和合二仙大銅印」，有助令家中關係更和諧融洽，減少情緒波動。



在個人層面上，佩戴合適的水晶亦有輔助作用。例如黑曜石、黑碧璽有助吸納躁動能量；月光石、海藍寶則有安撫情緒、穩定心神的作用。不過佩戴前宜先找專業玄學師傅了解自身五行喜用神，否則若戴錯了和自身五行不合的水晶，反而事倍功半。



更根本的解決之道，其實在於「心」。玄學中常說「相由心生，運隨心轉」。修行、靜坐、內觀，並非宗教專利，而是一種訓練心性的方式。當一個人能觀察自己情緒的生起與消退，明白「怒氣來時不等於必須發作」，便不容易被情緒牽着走。火旺之年，外在刺激多，若內心有定力，反而能把火的能量化為行動力與創造力，助自身邁向成功。



李丞責