KellyChu - 涵蓋廟街果欄玉器市場 油麻地美食購物節開鑼 過百項優惠 | Executive日記

KellyChu
37分鐘前
為慶祝擁有超過100年歷史嘅舊油麻地警署活化重開，油尖旺民政事務處聯同油麻地街坊會舉辦為期兩個月嘅「油麻地美食購物節」，藉機活絡地區經濟。活動集結區內眾多商戶，包括果欄、廟街、玉器市場等，提供逾100項餐飲及購物折扣，從珠寶玉石到地道美食，應有盡有，絕對係大家尋寶嘗鮮嘅好去處！

　　講到油麻地，唔知大家係咪同小妹一樣，首先諗到廟街和果欄兩個平民熱門目的地。今次活動期間，廟街夜市（佐敦道至南京街段）嘅數十個美食攤檔，以及吳松街臨時熟食市場指定商戶，都有提供豐富飲食優惠。無論係惹味十足嘅「廟街牛雜」、「九妹燒烤」，以至土耳其沙咖啡、菲律賓美食等，大部分都有9折。同時，多間果欄商戶將提供「時令水果折扣」，只要跟住場內指示牌，就可以搵到參與活動嘅商戶，選購精選水果並享受獨家優惠。

　　而玉石愛好者天堂－－油麻地玉器小販市場亦提供極具吸引力折扣，例如在139號檔，凡購物滿港幣1000蚊即可享低至6折優惠，18號檔和58號檔亦分別提供購物滿額8折優惠，另外在多間商戶購物滿港幣500蚊亦即享9折，係時候把握機會入手心儀玉石！

