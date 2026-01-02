郭志仁 - 除夕求婚 劇本出錯 | 九宮格

好多人揀求婚日子，都愛特別時刻：生日、旅行、紀念日。建築界C先生在某年除夕倒數，漫天煙花下向女友求婚。只是他沒料到，原來煙花的吸引力可以蓋過一切，差點誤了大事。



C先生知道女朋友鍾意煙花匯演，於是在12月31晚，帶她到尖沙咀海傍出席倒數活動，打算在全城屏息瞬間拿出戒指。事前特意找來專業朋友拍攝，將自己完美融入周柏豪《我的宣言》MV之中。



他還找來兩位朋友做後援，一位負責偷偷拍下求婚一刻，一位負責影相留念。除夕當晚，煙花盛放，朋友按劇本準時把求婚影片傳給女朋友。C先生接力演出：「咦，佢send嘢俾你喎，叫你一定要即刻睇。」女友卻毫不猶豫回一句：「而家梗係睇煙花啦！佢send嚟都係無聊嘢，唔使理住。」計劃一瞬間失焦。



C先生只好硬着頭皮，一次又一次重複：「你睇吓啦，可能真係好重要。」差不多一分鐘，女友才察覺有古怪，打開求婚影片。最後當然成功，但事後四人笑着總結，煙花盛放時求婚太難，人人眼球都追住天空最亮的一點，而你卻期望對方把目光落在電話或你身上。



從此以後，他們每年除夕倒數，一邊慶祝求婚紀念日，一邊迎接新年。最近，家裏又添了兩位新成員，倒數慶祝成了一家四口每年最有儀式感的時刻。



祝願《頭條》讀者2026年繼續甜蜜幸福，有愛情滋潤，新一年繼續凍齡回春。



「聽清楚，同生與死好嗎？」



周柏豪－－《我的宣言》



郭志仁