KellyChu - 沉浸式光影之旅 羅淑佩大讚﹕值回票價 舊油麻地警署1‧2開放 30蚊變身「陳永仁」 | Executive日記

由文創產業發展處策劃嘅「油蔴地警署光影之旅」展覽，將作為二級歷史建築嘅舊油麻地警署，化身為懷舊戲院，帶領觀眾走進警匪江湖時空。展覽元旦開幕，1月2號起正式開放畀公眾預約參觀，門票僅售30元！文體旅局局長羅淑佩就預告，一定「值回票價」，又透露展覽會有精彩片段，並用AI技術，幫訪客化身成為電影《無間道》裏面嘅主角！



羅淑佩話，展覽目前已有過千人預約，訪客可現場感受香港老「差館」布局同氣氛。佢描述道：「我哋就將舊油麻地警署，化身成一個油麻地戲院」，活化後嘅舊警署，會展示經典電影道具，「入到去會有一條好精彩嘅片（播放），𠵱家唔劇透住啦！但一定個個鏡頭你都熟悉，亦都好佩服製作人員可以整到條咁嘅片。」



局長又話，展覽亦會充分利用科技，等遊客可以透過AI等方式，體驗成為電影主角的感覺：「你揀張poster影張AI相，你直頭好似成個陳永仁（《無間道》主角，梁朝偉飾演）咁樣。」佢話，開放後的舊油麻地警署，入場收費30元，「但你一定覺得值回票價」。



局長明言，展覽係長期嘅，所以公眾「唔使搶飛，更加唔好炒飛」，而目前建築內仍有個別政府人員辦公，當稍後遷移完成，可開放更多地點展覽。被問到能否參觀政府人員辦公，令展覽更有「實感」，局長就言：「無啦，門票唔包呢啲！」



KellyChu



「油蔴地警署光影之旅」接受網上訂購門票預約參觀。