張諾 - 千年不朽的約定 | 任意行

張諾
13分鐘前
　　香港故宮文化博物館的「古埃及文明大展」中，一尊「復活的奧西里斯像」，造型獨特，神祇頭部微抬，面帶微笑，彷彿正從長眠中甦醒——這抹跨越3000年的微笑，不僅是神話場景的凝固，更是解開木乃伊文明源起的鑰匙：古埃及人對永恆的終極追求，始於一則關於死亡與重生的神話。

　　奧西里斯被弟弟塞特謀殺肢解，其妻伊西斯歷盡艱辛尋回丈夫遺體碎片，由亡靈之神阿努比斯拼合，製成首具木乃伊，使他重生為冥界之王。這則神話為木乃伊製作賦予了神聖原型：死亡並非終結，而是透過身體的保存與儀式的重演，通往永生的必經之路。從此，製作木乃伊的祭司會佩戴阿努比斯面具，每一道工序都是在復刻這場神聖的復活典範。

　　然而，神話的種子，卻萌芽於尼羅河西岸的沙漠之中。早在公元前5000年前，古埃及人便發現，埋葬於乾熱沙礫中的屍體竟能自然脫水，完好如初。這「沙漠的饋贈」啟示了肉身存續的可能，進而與靈魂信仰緊密結合。他們相信，生命力量需依附身體，人格靈魂亦須夜夜歸返。一旦肉體腐朽，靈魂便無所依歸，永生之夢隨即破碎。

　　於是，從自然奇蹟到信仰體系，最終催生出登峰造極的保存技藝。古王國時期初探內臟處理，至新王國時期已發展出以泡鹼脫水、精密去腦、內臟分存於卡諾匹斯罐的完整系統。包裹屍體的亞麻布層間，藏入聖甲蟲等護身符；樹脂塗抹的繃帶，在防腐的同時彷彿為逝者鍍上一層黑暗陽光。這歷時70日的複雜儀式，是科學、藝術與神學的宏大交響。

　　凝視奧西里斯復活的微笑，我們看到的，不只是古埃及人對死亡的精巧應對，更是他們對生命最浪漫而執着的誓言。

張諾

